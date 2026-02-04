Une fuite importante sur l'iPhone pliable laisse entrevoir des différences notables par rapport au Galaxy Z Fold 7

Un informateur a divulgué de nombreux détails concernant la conception et les spécifications techniques de l'iPhone Fold.

Il s'agit notamment d'une batterie puissante, de deux caméras arrière, de deux couleurs au choix.

Selon ces informations, ce téléphone se distinguera du Galaxy Z Fold 7 sur au moins sept points majeurs.

Il semble que l'iPhone pliable pourrait réellement être lancé cette année. Alors que les rumeurs sur ce téléphone circulent depuis une éternité, nous commençons à en savoir beaucoup plus à son sujet, les dernières fuites ayant révélé son design et ses spécifications potentiels.

Nous avons ainsi une idée plus précise de ce qui pourrait le différencier du Samsung Galaxy Z Fold 7, dont le successeur sera probablement le plus grand rival de l'iPhone Fold.

Ci-dessous, sur la base de cette nouvelle fuite provenant d'Instant Digital (via Apple Insider), nous avons répertorié sept différences possibles entre le prochain téléphone pliable d'Apple et le modèle phare actuel de Samsung.

1. Sa batterie pourrait être plus grande.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 dispose d'une batterie de seulement 4 400 mAh. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 n'est équipé que d'une batterie de 4 400 mAh, mais il semblerait que la batterie de l'iPhone Fold pourrait avoir une capacité nettement supérieure, cette source affirmant qu'il s'agirait de la plus grande batterie jamais intégrée à un iPhone.

Cela signifie qu'elle serait plus puissante que la batterie de 5 088 mAh de l'iPhone 17 Pro Max, le leaker Fixed Focus Digital ayant récemment affirmé que sa batterie serait de 5 500 mAh.

Les iPhone ont également tendance à être très économes en énergie, ce qui pourrait signifier qu'il s'agit du téléphone pliable le plus endurant à ce jour.

2. Il pourrait avoir une caméra en moins

L'iPhone Fold pourrait n'avoir que deux caméras arrière, comme l'iPhone 17. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 dispose de trois appareils photo à l'arrière, mais selon cette fuite, l'iPhone Fold n'en aura que deux.

Bien que leur rôle ne soit pas précisé, on peut supposer qu'il s'agira d'un grand angle et d'un ultra grand angle, comme sur les autres téléphones à double appareil photo d'Apple, ce qui signifie qu'il n'y aura probablement pas de téléobjectif.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 7 dispose d'un objectif grand angle, d'un objectif ultra grand angle et d'un zoom 3x à l'arrière, ce qui signifie que le téléphone d'Apple pourrait ne pas être aussi polyvalent pour les photos.

3. Il inclura probablement le contrôle de l'appareil photo d'Apple.

L'iPhone Fold devrait être équipé du système de contrôle de l'appareil photo de l'iPhone 17 Pro. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Même si l'iPhone Fold ne dispose pas d'objectifs, il est probable qu'il soit au moins équipé de la fonction pratique Camera Control d'Apple, qui, selon cette fuite, serait placée sur le bord droit.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez ouvrir l'appareil photo, prendre des photos, enregistrer des vidéos, zoomer et dézoomer, et régler divers paramètres de l'appareil photo tels que l'exposition et la tonalité, le tout à l'aide d'un seul bouton (même si Apple insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un bouton).

Il s'agit donc d'une fonctionnalité matérielle puissante si vous l'utilisez pleinement, et c'est quelque chose que les téléphones Samsung ne possèdent pas.

4. La disposition des boutons peut varier.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 dispose de tous ses boutons sur le côté, une disposition similaire à celle de nombreux autres téléphones, y compris les iPhone. Cependant, selon cette fuite, l'iPhone Fold pourrait présenter une disposition plus inhabituelle, avec les boutons de volume placés sur le bord supérieur, même si le bouton d'alimentation et le contrôle de l'appareil photo resteraient apparemment sur le côté droit.

Cette disposition a toutefois une bonne raison d'être, car elle permettrait à Apple de ne pas avoir à faire passer des câbles de la carte mère (qui se trouverait sur le côté droit) jusqu'au bord gauche, ce qui laisserait apparemment de la place pour une batterie plus grande, comme indiqué ci-dessus.

5. Il pourrait être vendu dans moins de couleurs.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est vendu en quatre couleurs. (Image credit: Philip Berne / Future)

Si vous aimez avoir le choix entre de nombreuses couleurs, vous risquez d'être déçu par l'iPhone Fold, car selon cette fuite, il ne sera vendu qu'en deux teintes. Apparemment, une teinte blanche a été confirmée, tandis que l'autre option est encore en cours de décision.

Cela contraste avec le Samsung Galaxy Z Fold 7, qui est vendu dans les teintes Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black et Mint. Ce n'est pas encore un choix très vaste, mais c'est deux fois plus que ce que nous pourrions avoir ici.

6. Il pourrait avoir Dynamic Island.

(Image credit: Apple)

Sans surprise, l'iPhone Fold serait équipé de Dynamic Island, une fonctionnalité que vous ne trouverez pas sur les téléphones Samsung.

Cela dit, celui-ci serait apparemment plus petit que sur les autres iPhone, probablement parce que le téléphone ne disposerait que d'une caméra perforée dans l'écran, sans composants Face ID. En effet, selon cette rumeur et bien d'autres, il utiliserait Touch ID plutôt que Face ID.

7. Le bloc caméra peut contraster avec la couleur arrière.

Le dos du Samsung Galaxy Z Fold 7 est d'une seule couleur. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Il est intéressant de noter que le bloc caméra de l'iPhone Fold ne sera apparemment pas nécessairement de la même couleur que le reste du téléphone, puisqu'il serait noir quelle que soit la teinte du reste du téléphone.

Comme le blanc est la seule couleur confirmée selon cette source, cela pourrait créer un joli contraste entre le blanc et le noir.

C'est une approche différente de celle du Samsung Galaxy Z Fold 7, où la couleur du bloc caméra est assortie au reste du téléphone.