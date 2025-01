Nouvelle fuite sur l’iPhone SE 4 : un design repensé, comparé à l’iPhone 16

De nouvelles fuites d'images de l'iPhone SE 4 sont apparues

Le téléphone est comparé à l'iPhone 16

Une refonte inspirée de l'iPhone 14 est attendue

Les fuites concernant l'iPhone SE 4 s'intensifient à mesure que son lancement, attendu dans quelques mois seulement, approche. Les dernières images non officielles circulant en ligne montrent le design revisité du téléphone comparé à celui de l'iPhone 16.

Après la diffusion d'une vidéo hier, le célèbre informateur Majin Bu a partagé des clichés où l'iPhone SE 4 apparaît aux côtés du dernier flagship d'Apple. Ces images permettent de comparer les tailles et les designs des deux modèles.

Il n'est pas certain que cette unité de l'iPhone SE 4 soit un modèle fonctionnel, bien qu'elle semble convaincante, avec des détails soignés autour de l'objectif unique de la caméra arrière et sur les côtés du smartphone.

Cela dit, comme l'écran n'est jamais montré allumé, il pourrait tout aussi bien s'agir d'un modèle factice (une maquette basée sur des schémas issus de la chaîne d'approvisionnement). Quoi qu'il en soit, ces images donnent de nouveaux indices sur ce que prépare Apple.

Dimensions et design

Ces clichés suggèrent que l'iPhone SE 4 sera très proche de l'iPhone 16 en termes de dimensions. L'iPhone 16 mesure précisément 147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm, des dimensions connues depuis son lancement en septembre.

Selon les dernières fuites, l'iPhone SE 4 afficherait des dimensions légèrement inférieures, soit une hauteur de 144 à 145 mm, une largeur de 69 à 70 mm, et une épaisseur de 7 à 8 mm. Il serait donc légèrement plus compact, mais les différences resteraient minimes.

Comme le montrent ces images, l'iPhone SE abandonnerait cette fois le design avec Touch ID et bouton principal pour la première fois, optant pour des bordures plus fines et la reconnaissance faciale (Face ID). Son design s'inspirerait de celui de l'iPhone 14.

À l’intérieur, on parle d’une puce A18 et de 8 Go de mémoire vive, des spécifications qui le placeraient au même niveau que l’iPhone 16 en termes de performances. Bien que cela pourrait entraîner une hausse des prix, cela permettrait à l’iPhone SE 4 de prendre en charge Apple Intelligence.