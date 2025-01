iPhone SE 4 : une fuite révèle un nouveau design pour le modèle économique d’Apple

Des exemplaires factices de l'iPhone SE 4 sont apparus en ligne

Les options de couleur blanche et noire sont représentées

L'appareil devrait ressembler à l'iPhone 14

Nous ne devrions plus attendre très longtemps avant de voir l’iPhone SE 4 officiellement dévoilé – bien qu’il pourrait finalement être baptisé iPhone 16E. De nouvelles images d’unités factices récemment divulguées révèlent enfin la refonte tant attendue de cet appareil.

Ces images proviennent du célèbre informateur @SonnyDickson. On y découvre l’arrière et les côtés du téléphone en noir et en blanc. L’écran n’est pas visible, mais ces unités étant factices, il ne s’agirait de toute façon pas d’un écran fonctionnel.

Ces maquettes sont fabriquées grâce à des informations provenant de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux fabricants d’accessoires – notamment les créateurs de coques – de concevoir leurs produits en amont, prêts à être commercialisés lorsque les appareils seront officiellement dévoilés.

En plus d’offrir aux fabricants tiers une base de travail, ces maquettes donnent une idée des formes et dimensions des futurs smartphones. Il semblerait que le prochain iPhone SE adopte un design bien différent de celui de son prédécesseur, comme mentionné dans notre test de l’iPhone SE (2022).

Un nouveau design

First look at the iPhone SE 4 Dummy pic.twitter.com/qL0COgmPPAJanuary 16, 2025

Cela fait plusieurs mois qu’il est question de l’abandon par l’iPhone SE 4 de l’ancien design emblématique des iPhone, avec ses bordures épaisses en haut et en bas, son bouton principal et le Touch ID utilisé pour déverrouiller l’appareil.

D’après les rumeurs, le design du prochain modèle s’inspirerait largement de celui de l’iPhone 14, lancé en 2022 (tout comme l’actuel iPhone SE s’inspirait de modèles précédents). Cela signifie l’arrivée du Face ID, de l’encoche sur l’écran et une augmentation de la taille d’écran – qui passerait de 4,7 pouces à 6,1 pouces.

De nombreux autres changements sont également attendus. Il se murmure que le processeur et la mémoire vive pourraient être équivalents à ceux de l’iPhone 16 – avec une puce A18 et 8 Go de RAM – permettant ainsi à l’iPhone SE 4 de prendre en charge l’ensemble des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Une amélioration du module photo arrière à objectif unique est aussi envisagée, comme le montre cette fuite d’unité factice. Ce modèle pourrait également devenir le premier iPhone à intégrer une puce Wi-Fi et 5G conçue directement par Apple. Concernant la date de sortie, un lancement en mars semble le scénario le plus probable.