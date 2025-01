iPhone SE 4 : une vidéo dévoile son design, mais une fonctionnalité clé manque à l’appel

Une vidéo montre ce qui semble être un iPhone SE 4 de face et de dos

Il présente une encoche plutôt qu'un Dynamic Island

Il y a également un appareil photo à objectif unique

On doit être très proche du lancement de l’iPhone SE 4, car des photos prétendument fuitées du téléphone sont désormais complétées par des vidéos tout aussi supposées.

Partagées par le leaker Majin Bu (via Phone Arena), une nouvelle vidéo montre un iPhone SE 4 blanc, filmé de face et de dos. Dans le clip, on peut observer qu’il dispose d’un appareil photo avec une seule lentille et qu’une encoche est visible sur l’avant du téléphone.

Cette encoche pourrait décevoir certains, car plusieurs rapports – dont un récent provenant de la source réputée Evan Blass – avaient suggéré que l’iPhone SE 4 serait équipé à la place d’une Dynamic Island.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VRJanuary 25, 2025

Selon Majin Bu, en réponse à un commentaire, la raison de ces rapports contradictoires réside dans le fait qu’Apple aurait, à un moment donné, testé un prototype du téléphone avec une Dynamic Island avant de finalement opter pour une encoche. Cela donne au produit un design proche de celui de l’iPhone 14, mais avec un appareil photo en moins.

Bien sûr, il reste possible que le design présenté dans cette vidéo soit incorrect, ce qui laisse encore planer un doute sur la présence éventuelle de la Dynamic Island. Cependant, Evan Blass a ironisé sur son compte privé X en déclarant : « Il semblerait que je vous doive un remboursement », laissant entendre qu’il accorde du crédit à ce que l’on voit ici.

Malgré tout, l’absence de Dynamic Island pourrait être une légère déception, mais l’iPhone SE 4 semble prêt à impressionner dans d’autres domaines. Même l’intégration d’une encoche offrirait un design beaucoup plus moderne comparé à l’iPhone SE (2022). De plus, certaines rumeurs évoquent que l’iPhone SE 4 pourrait être compatible avec l’Apple Intelligence, ce qui nécessiterait une mise à jour significative de ses performances.

Ainsi, si ces rumeurs se confirment, le prochain modèle SE d’Apple pourrait devenir un téléphone milieu de gamme très performant. Une annonce officielle serait proche, avec des fuites suggérant une sortie en mars ou avril.