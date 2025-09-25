Certains coloris de l’iPhone 17 se rayent bien plus facilement que prévu

Les iPhone 17 Pro Bleu intense et iPhone Air Noir sidéral seraient particulièrement sensibles aux rayures

Ces modèles pourraient aussi marquer visiblement après utilisation avec des accessoires MagSafe

Les couleurs plus claires semblent moins concernées

La série iPhone 17 démarre fort, avec d’excellentes critiques et une forte demande apparente. Mais maintenant que certains acheteurs ont reçu leur téléphone, des signalements font état d’un problème potentiel.

D’après Bloomberg, plusieurs utilisateurs constatent que ces appareils se rayent facilement. Les modèles les plus touchés seraient les iPhone 17 Pro et Pro Max en Bleu intense, ainsi que l’iPhone Air en Noir sidéral.

La plupart des rayures apparaissent sur le panneau en verre situé sous le bloc photo, comme le montre une publication sur X de @amisecured. D’autres images et vidéos montrent également des traces sur le logement des caméras.

@Apple sorry but #Scratchgate is real and very disappointing - a case will help but i reckon even a few minutes without a case in the pocket with keys and the phone is damaged - truly shame on you! My iPhone 13 Pro Max has been without a case and there are NO scratches at all… pic.twitter.com/toWqY2Osv2September 19, 2025

Des témoignages évoquent même des marques visibles laissées par les chargeurs MagSafe, comme on peut le voir dans des images partagées par Consomac. Ces finitions mettent donc particulièrement en évidence les dommages.

C’est sans doute pour cela que les autres coloris – en majorité plus clairs – ne semblent pas poser autant de problèmes. Même si le matériau est tout aussi sensible aux rayures, celles-ci restent probablement moins visibles.

Au-delà de la teinte, la décision d’Apple de passer du titane sur les iPhone 16 Pro à l’aluminium pour les iPhone 17 Pro pourrait aussi jouer un rôle.

Une beauté fragile

C’est regrettable, car ces téléphones affichent une esthétique remarquable tant qu’ils sont intacts. Le coloris Deep Blue attire clairement l’œil, tandis que le Space Black s’annonce très populaire – comme souvent avec les modèles noirs.

Cela dit, rien ne pousse à éviter ces couleurs. D’une part, on ne sait pas encore à quel point ces problèmes de rayures sont répandus. D’autre part, même si elles sont peu esthétiques, ces marques restent uniquement cosmétiques et n’affectent pas les performances de l’appareil.

Il reste de toute façon conseillé de protéger un téléphone haut de gamme avec une coque – et cela semble ici d’autant plus pertinent.

Apple a été contactée pour réagir à ces signalements. Cet article sera mis à jour en cas de réponse.