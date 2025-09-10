7 évolutions clés de l’iPhone 17 à ne pas manquer

Lors de l’un des plus grands événements Apple de l’année, la maison fondée par Steve Jobs a présenté la gamme iPhone 17. Le modèle standard bénéficie d’une mise à jour solide, pensée pour séduire le grand public et viser une place parmi les meilleurs smartphones du moment.

Même si les différences avec l’iPhone 16 ne sautent pas immédiatement aux yeux, les améliorations sont bien plus nombreuses qu’il n’y paraît. La plus notable reste l’arrivée d’un écran 120 Hz sur le modèle standard. Voyons tout cela en détail.

L'essentiel en bref

Écran ProMotion 120 Hz

Puce A19

Nouveau système photo 48 Mpx « Fusion »

Nouvel appareil photo frontal 18 Mpx avec Center Stage

Autonomie accrue et recharge améliorée

Céramic Shield 2 pour l’écran

Cinq coloris disponibles : Lavande, Sauge, Bleu Brume, Blanc, Noir

Stockage de départ à 256 Go

Prix de départ 969 €, précommandes le 12 septembre, sortie le 19 septembre

Puce A19

(Image credit: Apple)

Comme toujours avec un nouvel iPhone, la puce a été mise à jour. L’iPhone 17 intègre l’A19.

Cette nouvelle génération apporte un gain en puissance CPU et GPU. L’iPhone précédent n’était pas en reste, mais le bond graphique devrait permettre aux jeux les plus exigeants comme Sniper Elite 4 ou Hitman World of Assassination de tourner plus fluidement.

Le processeur comporte six cœurs, dont deux dédiés aux performances et quatre à l’efficacité énergétique. Le GPU à cinq cœurs prend en charge le ray tracing matériel, le mesh shading et le MetalFX Upscaling.

Le traitement de l’intelligence artificielle gagne également en rapidité grâce au Neural Engine à 16 cœurs optimisé. Les outils Apple Intelligence devraient donc se montrer plus réactifs.

Écran ProMotion 120 Hz

(Image credit: Apple)

Il aura fallu du temps, mais l’iPhone standard profite enfin d’un écran ProMotion à 120 Hz avec taux de rafraîchissement adaptatif. Lorsque cette fluidité n’est pas nécessaire, l’écran peut descendre jusqu’à 1 Hz.

L’appareil se rapproche ainsi des meilleurs écrans du marché Android.

En bonus, la protection passe au verre Ceramic Shield 2, qui offrirait une résistance aux rayures trois fois supérieure à la génération précédente. Un traitement antireflet à sept couches améliore aussi la lisibilité en plein soleil.

...et un écran plus grand et plus lumineux

(Image credit: Apple)

Grâce à des bordures plus fines, l’écran atteint désormais 6,3 pouces. Il prend en charge les activités en direct et les widgets directement depuis l’écran verrouillé.

La luminosité maximale grimpe à 3 000 nits, de quoi assurer une bonne lisibilité en extérieur.

Nouveau système de caméra « Fusion » de 48 mégapixels

(Image credit: Apple)

Apple a entièrement revu le système photo arrière avec deux capteurs de 48 mégapixels disposés verticalement dans un module en forme de pilule.

Le capteur principal de 26 mm et ouverture f/1,6 intègre une stabilisation optique par déplacement du capteur. Il sert aussi de téléobjectif avec un zoom optique 2x et une focale de 52 mm. Deux pipelines distincts traitent séparément les clichés grand-angle et téléobjectif, offrant en pratique deux caméras en une.

Le second capteur est un ultra grand-angle de 48 mégapixels. Il quadruple la définition de celui de l’iPhone 16. Il offre une focale de 13 mm, une ouverture f/2,2 ainsi qu’une fonction macro en 12 mégapixels avec une focale de 26 mm.

Caméra selfie centrale

(Image credit: Apple)

La caméra frontale passe à 18 mégapixels avec un champ de vision élargi. Elle permet de prendre des photos en mode portrait ou paysage sans avoir besoin de pivoter le téléphone.

La nouveauté phare reste Center Stage, une fonction IA qui ajuste automatiquement le cadre et passe du portrait au paysage pour mieux capter les groupes en selfie.

La caméra frontale supporte également la vidéo ultra stabilisée en 4K HDR, avec la possibilité de filmer simultanément avec les capteurs avant et arrière grâce au mode Dual Capture.

Une meilleure autonomie de batterie...

(Image credit: Future)

Selon Apple, l’efficacité énergétique de la puce A19 permet à l’iPhone 17 d’assurer une autonomie « toute la journée ».

En pratique, le smartphone propose jusqu’à 30 heures de lecture vidéo, soit huit de plus que l’iPhone 16, notamment grâce à l’écran ProMotion.

...et une recharge plus rapide

(Image credit: Apple)

En parallèle, la recharge filaire gagne en rapidité. Le téléphone peut atteindre 50 % de charge en seulement 20 minutes.

Il faut cependant utiliser un adaptateur secteur USB-C haute puissance, comme le nouveau chargeur dynamique Apple 40 W avec une capacité maximale de 60 W.