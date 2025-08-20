iOS 26 promet un iPhone plus rapide, mais tout n’est pas si simple

iOS 26 bêta publique 3 améliore la rapidité d’ouverture des applications

L’utilisation des apps paraît désormais bien plus fluide et réactive

En revanche, ce réglage ne fait pas charger leur contenu plus rapidement

La troisième bêta publique d’iOS 26 vient d’être déployée, avec quelques ajustements mineurs pour l’iPhone. Mais un changement en particulier retient l’attention : il donne l’impression que l’appareil est devenu nettement plus rapide.

Dès l’installation d’iOS 26 bêta publique 3, la différence saute aux yeux. L’ouverture et la fermeture des applications paraissent beaucoup plus vives qu’auparavant. Une simple pression, et l’app s’affiche presque instantanément à l’écran. Au lieu d’attendre qu’elle se déploie entièrement, elle est déjà là. Une vidéo diffusée plus bas montre concrètement cette rapidité.

En termes strictement mesurables, l’écart entre iOS 18 et iOS 26 bêta 3 reste minime, probablement quelques millisecondes seulement. Mais dans la pratique, la différence se ressent immédiatement. La navigation dans les applications semble plus directe, sans le temps d’attente imposé par l’animation.

Lorsqu’il faut agir vite, comme ouvrir l’appareil photo pour saisir un instant unique, ce nouveau rythme devient précieux. Même si ces situations restent rares, le vrai bénéfice réside surtout dans la sensation globale de réactivité que procure désormais l’iPhone. Un petit changement, mais une amélioration qui compte.

Un léger revers

iOS 26 beta 6 brings new animations when opening and closing apps pic.twitter.com/u2BiXZDVTgAugust 11, 2025

Il convient toutefois de préciser que les bénéfices ne se font pas sentir en toutes circonstances. Le changement concerne uniquement la vitesse avec laquelle le “contenant” d’une app apparaît à l’écran. Il n’accélère pas pour autant le chargement de son contenu interne.

Ainsi, si une application est mal optimisée ou met du temps à afficher ses éléments, iOS 26 bêta publique 3 ne changera pas vraiment l’expérience. L’amélioration dépendra donc des apps utilisées le plus fréquemment.

En revanche, avec des applications bien conçues et réactives, la différence devient nette. Et lorsque la version finale d’iOS 26 sera disponible le mois prochain, cette fluidité accrue devrait être ressentie par la majorité des utilisateurs.

Cette mise à jour rappelle qu’un simple ajustement peut parfois avoir plus d’impact qu’une nouvelle fonctionnalité spectaculaire. C’est précisément le cas ici : les animations accélérées font partie des améliorations les plus appréciées d’iOS 26 jusqu’à présent.