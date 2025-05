iOS 18.5 est disponible : découvrez 4 nouvelles fonctionnalités et d'importants correctifs de sécurité

iOS 18.5 vient d’être déployé pour les utilisateurs d’iPhone

Cette mise à jour contient plusieurs nouveautés, dont une spécifique à l’iPhone 13

iOS 18.5 intègre également plus de 30 correctifs de sécurité : il est donc vivement recommandé de mettre son appareil à jour dès maintenant

Apple vient de publier iOS 18.5, une mise à jour qui apporte de nouvelles fonctionnalités à tous les modèles d’iPhone compatibles. Si elle n’est pas majeure en termes de nouveautés, elle reste essentielle car elle contient plus de 30 correctifs de sécurité indispensables.

Parmi les ajouts, une évolution notable concerne la fonction Temps d’écran. Conçue pour permettre aux parents de contrôler l’usage de l’iPhone par leurs enfants, cette option autorise la limitation de l’accès à certaines applications. Désormais, une alerte est envoyée aux parents si un enfant parvient à entrer un code pour désactiver les restrictions de Temps d’écran.

Autre nouveauté : iOS 18.5 permet à l’iPhone 13 de bénéficier des services satellites proposés par les opérateurs, tels que la collaboration de T-Mobile avec Starlink, qui n’étaient auparavant pas disponibles sur ce modèle.

Des ajustements ont aussi été apportés à l’application Mail pour rendre certains contrôles plus visibles. L’application Réglages affiche désormais les informations AppleCare+ de façon plus claire, et un nouveau fond d’écran Pride Harmony fait également son apparition sur les appareils compatibles.

Mises à jour de sécurité à gogo

(Image credit: Shutterstock / nikkimeel)

Mettre à jour son iPhone vers la dernière version d’iOS reste toujours conseillé pour bénéficier des nouvelles fonctions et des protections les plus récentes. Mais avec iOS 18.5, l’importance de cette recommandation s’accentue, car plus de 30 failles de sécurité ont été corrigées pour mieux protéger les utilisateurs.

Plusieurs des correctifs publiés sur le site d’Apple visent à empêcher des pirates d’accéder à des données sensibles. Par exemple, une faille permettait à des personnes ayant un accès physique à l’iPhone d’ouvrir des documents dans l’application Notes depuis l’écran verrouillé. Une autre corrige un bug qui permettait d’écouter des enregistrements d’appels supprimés.

La mise à jour résout également un problème empêchant parfois la mise en sourdine des appels FaceTime, ce qui pouvait exposer des informations confidentielles, et empêche désormais l’apparition de l’historique d’appels d’applications supprimées dans les recherches Spotlight.

Des améliorations ont été apportées à la sécurité Bluetooth, et le partage de documents iCloud a été renforcé pour empêcher tout partage non autorisé. D’autres failles concernant WebKit, des attaques par déni de service, des bugs Core Graphics et diverses vulnérabilités ont également été corrigées.

Fait intéressant, iOS 18.5 contient aussi le premier correctif connu pour la nouvelle puce modem C1 d’Apple, actuellement présente uniquement dans l’iPhone 16e. Ce correctif empêche des pirates ayant infiltré le réseau de l’opérateur mobile de capter le trafic du téléphone.

Jusqu’à présent, il n’a pas été détecté d’exploitation active des failles corrigées par iOS 18.5, contrairement aux versions iOS 18.3.2 et iOS 18.4.1. Cela n’enlève en rien l’importance de procéder à la mise à jour, car un appareil bien sécurisé réduit considérablement le risque d’attaques futures.

En parallèle d’iOS 18.5, Apple a également publié des mises à jour de sécurité pour les anciens Mac et iPad : macOS 13.7.6, macOS 14.7.6 et iPadOS 17.7.7 sont disponibles pour les appareils non éligibles aux systèmes les plus récents, que ce soit pour des raisons matérielles ou de politique d’entreprise. Le détail complet des correctifs est accessible sur la page des mises à jour de sécurité d’Apple.

Enfin, pour iOS 18.5, de nombreux autres correctifs de sécurité sont listés sur le site officiel. Combinés aux nouvelles fonctionnalités, ils font de cette version une mise à jour particulièrement recommandée pour tous les iPhone compatibles.

Vous aimerez aussi