iOS 18.5 arrive avec un coup de pouce bienvenu pour les parents – et d’autres fonctions utiles

Screen Time va bénéficier de nouveaux contrôles parentaux dans iOS 18.5

D'autres changements concernent Mail, Réglages et plus encore

Le lancement d’iOS 18.5 est attendu dès la semaine prochaine

Apple est sur le point de déployer la mise à jour iOS 18.5, qui apportera une série de nouvelles fonctionnalités utiles susceptibles d’améliorer l’expérience sur l’ensemble des meilleurs iPhone. Et selon les notes de version publiées par Apple, une amélioration particulièrement intéressante est prévue du côté de l’outil Temps d’écran.

D’après Apple, les parents recevront bientôt une notification lorsque leur code Temps d’écran aura été saisi avec succès sur l’appareil de leur enfant. Une manière immédiate d’être alerté en cas de contournement des restrictions appliquées sur l’iPhone.

Temps d’écran permet de limiter la durée d’utilisation de certaines applications, de bloquer les contenus inappropriés et de restreindre l’accès à l’appareil à des plages horaires définies. Si un enfant parvient à déjouer ces restrictions, il peut potentiellement les modifier ou les désactiver.

Des notifications similaires seront également disponibles sur macOS après installation de la mise à jour macOS 15.5. Les versions candidates d’iOS 18.5 et de macOS 15.5 ont été publiées hier, et les versions finales sont attendues pour la semaine prochaine.

D'autres changements à venir avec iOS 18.5

Les nouveaux contrôles parentaux ne sont pas les seuls changements prévus dans les prochaines mises à jour des systèmes d’exploitation Apple. Des ajustements mineurs sont aussi au programme, comme l’ajout d’un nouveau fond d’écran "Pride Harmony" en soutien aux droits LGBT, mais certaines modifications plus larges sont également à noter.

L’application Mail propose désormais des options pour afficher ou masquer les photos de contact dans la boîte de réception, ainsi que la possibilité de désactiver l’affichage groupé par expéditeur. Dans l’application Réglages, il est plus facile de consulter les informations relatives à AppleCare+ et d’en savoir plus sur ce service. Ces nouveautés avaient été repérées dès les versions bêta d’iOS 18.5 début avril.

Les changements ne se limitent pas aux derniers iPhone. Les utilisateurs d’iPhone 13 bénéficieront eux aussi de nouveautés, notamment l’accès aux services satellites proposés par les opérateurs, sur l’ensemble de la gamme iPhone 13. Il ne s’agit pas ici des services satellites d’Apple – comme SOS d’urgence – mais de ceux fournis par les opérateurs, à l’image de la collaboration entre T-Mobile et Starlink.

Avec le lancement imminent d’iOS 18.5 pour le grand public, l’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités devrait bientôt être accessible à tous. De quoi préparer le terrain pour la WWDC de juin, où Apple devrait lever le voile sur iOS 19.

