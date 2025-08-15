Google lève le voile sur le Pixel 10 Pro Fold avant son lancement : voici 5 choses à attendre

Google a publié une vidéo teaser pour le Pixel 10 Pro Fold

La vidéo montre le téléphone sous tous les angles, mais ne donne aucune information technique

Les fuites et rumeurs offrent cependant déjà un bon aperçu de ce qu’il faudra attendre de l’appareil

Impossible de « fuiter » quelque chose qui a déjà été officiellement montré. C’est probablement le raisonnement de Google, qui a déjà teasé plusieurs modèles à venir. Son dernier teaser est consacré au Pixel 10 Pro Fold.

Dans une courte vidéo YouTube, l’entreprise dévoile l’appareil de face et de dos, révélant un design qui rappelle fortement celui du Pixel 9 Pro Fold. On y retrouve un imposant bloc photo semblant constitué de deux modules plus petits assemblés.

Un appareil photo logé dans un poinçon apparaît aussi dans le coin supérieur droit de l’écran pliable, un détail identique à celui du modèle précédent.

Aucune caractéristique technique n’est présentée, la narration se contentant de plaisanter sur le plaisir de pouvoir « ouvrir » deux fois un smartphone pliable lors de son achat : une première fois pour déballer la boîte, une seconde pour déplier le téléphone lui-même.

Malgré tout, grâce aux fuites et rumeurs, il est déjà possible de se faire une idée assez précise de ce qu’annoncera Google – probablement le 20 août – avec cinq améliorations majeures attendues.

1. Indice de protection IP68

Le Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Si le Pixel 10 Pro Fold ne semble pas très différent du Pixel 9 Pro Fold visuellement, il pourrait néanmoins intégrer plusieurs évolutions moins visibles, notamment une meilleure résistance à la poussière.

Une fuite évoque un indice de protection IP68, garantissant une étanchéité à l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes, ainsi qu’une protection totale contre la poussière.

En comparaison, le Pixel 9 Pro Fold affichait un indice IPX8, offrant la même résistance à l’eau mais aucune véritable protection contre la poussière.

L’ajout d’une telle protection constituerait une avancée majeure, d’autant qu’aucun smartphone pliable actuel ne dispose d’une résistance à la poussière aussi poussée. Toutefois, cette rareté rend l’information à prendre avec une certaine prudence.

2. Une grosse batterie

Le Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

En plus de leur manque de protection contre la poussière, les téléphones pliables sont souvent limités par leur capacité de batterie, généralement inférieure à celle des modèles non pliables – qui doivent alimenter des écrans plus petits.

Ce n’est pas l’idéal, mais le Pixel 10 Pro Fold pourrait progresser sur ce point, avec des rumeurs annonçant une batterie de 5 050 mAh. Ce serait nettement plus que les 4 650 mAh du Pixel 9 Pro Fold, et cela surpasserait aussi son principal concurrent, le Samsung Galaxy Z Fold 7, qui se contente d’une batterie de 4 400 mAh.

3. Coach caméra et montage vocal

Le Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Google étant l’un des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle, le Pixel 10 Pro Fold devrait logiquement embarquer de nouvelles fonctions IA, et deux d’entre elles ont déjà été évoquées.

La plus intéressante serait une fonctionnalité baptisée « Camera Coach », destinée à aider l’utilisateur à améliorer ses photos, en analysant les clichés pris et en proposant des ajustements.

Une autre nouveauté attendue est le mode « Édition photo conversationnelle », qui permettrait de demander à l’assistant Gemini, à l’oral ou par écrit, de modifier une image – par exemple pour supprimer un élément indésirable ou changer l’arrière-plan.

Ces outils viendraient encore enrichir l’expérience photo déjà réputée des Pixel.

4. Un chipset Tensor G5

Le Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Le Pixel 10 Pro Fold devrait aussi être plus puissant que son prédécesseur, avec plusieurs fuites – et l’historique de la gamme – pointant vers un processeur Tensor G5, remplaçant le Tensor G4 du Pixel 9 Pro Fold.

Cette mise à jour offrirait un gain de performances utile pour l’IA, les jeux et d’autres usages exigeants. Même si ce processeur ne devrait pas rivaliser avec le Snapdragon 8 Elite des Samsung Galaxy S25, il resterait largement suffisant pour la plupart des utilisateurs.

5. Améliorations de l'écran

Le Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Enfin, l’écran du Pixel 10 Pro Fold pourrait lui aussi être amélioré. L’écran externe passerait à 6,4 pouces (contre 6,3 pouces auparavant), sans pour autant occuper plus d’espace grâce à des bordures plus fines.

Autre amélioration annoncée : une luminosité de pointe de 3 000 nits sur cet écran de couverture, contre 2 700 nits pour le modèle actuel. Rien n’est précisé pour l’écran principal, mais il serait logique que lui aussi bénéficie d’un gain de luminosité afin de ne pas être moins brillant que l’écran externe.