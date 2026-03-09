Ce rival du Galaxy S26 Ultra débarque enfin à l’international… et il veut remplacer votre appareil photo

L'Oppo Find X9 Ultra sera bientôt commercialisé dans le monde entier

Ce puissant appareil Android rivalisera avec le Galaxy S26 Ultra

Selon certaines fuites, il pourrait être équipé d'un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec une ouverture de f/2,2

Les observateurs attentifs de la bataille de plus en plus compétitive pour créer le meilleur photophone au monde seront ravis d’apprendre qu’un nouveau concurrent s’apprête à entrer dans l’arène.

La marque chinoise Oppo, que certains reconnaîtront pour ses partenariats avec l’UEFA, Wimbledon, Roland-Garros et l’ICC ainsi que pour ses smartphones Android au design affirmé, a confirmé que son mobile le plus haut de gamme à ce jour allait bénéficier d’un lancement mondial. Son nom est désormais connu : l’Oppo Find X9 Ultra.

Il s’agira de la première fois qu’un modèle « Ultra » de la marque sera commercialisé en dehors de la Chine. Oppo vend déjà de nombreux smartphones en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie (mais pas aux États-Unis, même s’il reste possible de les importer), toutefois ses modèles les plus complets étaient jusqu’ici réservés à son marché domestique.

À ce stade, peu d’informations supplémentaires sont disponibles, notamment concernant la date de lancement ou les caractéristiques précises. Néanmoins, le leaker réputé Digital Chat Station (via Android Headlines) affirme que le smartphone intégrerait un capteur téléobjectif périscopique de 200 Mpx, doté d’un grand capteur au format 1/1,28 pouce et d’une ouverture f/2,2. Cette combinaison, en particulier l’ouverture lumineuse du téléobjectif, pourrait théoriquement produire des résultats parmi les meilleurs du marché.

Le Find X8 Ultra a été lancé en Chine en avril, ce qui laisse penser qu’une annonce pourrait intervenir prochainement. Cependant, Oppo fait partie des nombreuses marques chinoises qui commercialisent d’abord leurs appareils en Chine avant de les déployer à l’international. En d’autres termes, il convient de rester attentif aux prochaines annonces.

L’ère des photophones Ultra

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pour le moment, les caractéristiques du Oppo Find X9 Ultra restent confidentielles. Mais à en juger par son appellation, il devrait proposer une configuration photo plus avancée que celle du Find X9 Pro.

Ce dernier disposait d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un téléobjectif de 200 Mpx, ce dernier offrant un zoom 3x.

Des spécifications déjà impressionnantes, mais qui ne rivalisent pas totalement avec certains modèles « Ultra » récents. Le Xiaomi 17 Ultra, par exemple, propose des caractéristiques similaires, mais avec un capteur principal d’un pouce, et un téléobjectif capable d’un zoom continu entre 3,2x et 4,3x, avec des optiques conçues par Leica.

Un autre modèle récent, le Vivo X300 Ultra, embarque un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un périscope de 200 Mpx, ce dernier offrant un zoom 3,7x et intégrant un mode macro spécifique.

Quant au modèle dont il est probablement le plus question actuellement, le Samsung Galaxy S26 Ultra, il propose un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif de 50 Mpx pour un zoom 5x, ainsi qu’un téléobjectif de 10 Mpx pour un zoom 3x.

Ces caractéristiques montrent clairement que le zoom est devenu l’élément central de cette course technologique, certains nouveaux modèles comme le Vivo proposant même des modules téléobjectifs additionnels vendus séparément.

Plutôt que d’augmenter le nombre de mégapixels des capteurs du modèle Pro, le Oppo Find X9 Ultra pourrait intégrer des technologies spécifiques et exclusives, à l’image du zoom continu conçu par Leica sur le Xiaomi. Hasselblad a déjà collaboré avec Oppo sur des modèles précédents, notamment pour la calibration des couleurs de la série Find X9, et toute évolution matérielle significative pourrait également porter sa signature.

Le matériel photographique des marques chinoises comme Oppo, Vivo et Xiaomi est devenu extrêmement compétitif ces dernières années, chacune cherchant à surpasser l’autre avec des innovations spectaculaires. Si le X9 Ultra se hisse au niveau de ces modèles d’exception, certains pourraient envisager de remplacer leur Galaxy S26 Ultra afin de découvrir une nouvelle approche.