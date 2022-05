Un surprenant "nouveau" téléphone Samsung se répand dans le monde entier

Le Samsung Galaxy S20 FE fait son grand retour !

Aussi étonnant soit-il, ce smartphone de milieu de gamme 2020 a fait l'objet d'une réédition de sa version 5G en Corée du Sud plus tôt en 2022. Il s'avère que Samsung relance réellement ce téléphone pour le marché mondial. Samsung Mexique a notamment déjà commencé à vendre cet appareil.

Ce téléphone, que Samsung surnomme le Galaxy S20 FE 2022, est basé sur la version 5G du téléphone original - il y avait également une option 4G, mais Samsung semble laisser la 4G dans le passé. Le nouveau combiné est identique à l'ancien, sauf sur deux points essentiels : il est livré avec un logiciel plus récent et dispose d'une option de stockage de 256 Go.

Au Mexique, le nouveau Samsung Galaxy S20 FE (2022) n'est pas moins cher qu'au lancement de son prédécesseur de 2020, ce qui est assez surprenant, mais il coûte moins cher que le nouveau Galaxy S21 FE. Il est donc possible que Samsung utilise l'ancien téléphone Fan Edition comme une alternative plus abordable.

Nous avons demandé à Samsung de nous expliquer pourquoi la société a décidé de rééditer ce téléphone vieux de près de deux ans, et si d'autres pays allaient être également concernés par cette réédition. La société n'a pour l'instant apporté aucune précision à ces sujets.

Analyse : une tendance croissante

Ce n'est en fait pas la première fois que nous voyons une entreprise rééditer un ancien smartphone - même Samsung n'est pas étranger à cette habitude, puisqu'elle a lancé le S20 FE dans certains territoires en 2021.

Le plus habitué de cette pratique commerciale est Xiaomi, qui a réédité un grand nombre de ses appareils Redmi économiques, y compris le Redmi Note 8 - ces nouvelles versions n'apportent pas toujours des mises à niveau, bien que le Note 8 ait utilisé une puce plus récente et dispose d'un logiciel plus récent.

Pourquoi les marques rééditent-elles leurs anciens téléphones au lieu d'en sortir de nouveaux ? Ces entreprises n'ont pas fait de commentaires, mais nous parions que c'est basé sur la reconnaissance du nom - si un modèle particulier s'est avéré populaire, l'entreprise préfère utiliser le même nom sur un téléphone plus récent, plutôt que de lancer un appareil qui pourrait ne pas avoir autant de succès.

Dans une forme plus poussée, le Huawei P30 Pro a fait l'objet d'une " nouvelle édition " plus d'un an après son lancement initial. Les spécifications n'étaient pas différentes mais, surtout, le téléphone était équipé de Google Apps, que les téléphones Huawei avaient cessé d'utiliser depuis la série P30 en raison de problèmes politiques.

De plus, les entreprises peuvent utiliser les pièces restantes ou poursuivre la fabrication dans leurs usines, au lieu de modifier la production comme elles devraient le faire pour un nouveau téléphone.

La réédition de téléphones n'a donc rien de nouveau, même si nous sommes un peu surpris que le S20 FE bénéficie de ce traitement, car il n'est pas aussi célèbre que certains autres mobiles de la marque. Reste à savoir si la France sera concernée par cette réédition.