Sony confirme que sa dernière acquisition va "faciliter" le portage des jeux PlayStation sur PC

Sony a confirmé que sa récente acquisition du studio néerlandais Nixxes s'inscrit dans le cadre de son projet de porter davantage de jeux PlayStation sur PC.

Dans une interview accordée à Famitsu (via GamesRadar), le président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a été interrogé sur la stratégie logicielle de Sony pour l'avenir et sur l'éventualité de versions PC. Il a répondu que Sony était "satisfait" de ses efforts pour porter ses jeux sur PC, mais que cette initiative n'en était qu'à ses débuts, ajoutant "nous sommes impatients de travailler avec Nixxes qui nous aidera dans ce domaine".

Sony a annoncé que Nixxes Software rejoindrait PlayStation Studios en juillet. Bien que l'annonce elle-même n'ait pas donné de détails sur ce sur quoi Nixxes travaillera, elle a souligné que Nixxes et PlayStation Studios s'étaient déjà croisés lorsque le studio néerlandais avait aidé Guerilla Games à livrer Killzone : Shadow Fall sur PlayStation 4.

Cela dit, Nixxes a une réputation de portage solide sur PC, et la révélation de Ryan selon laquelle le studio nouvellement acquis apportera son soutien dans ce domaine est plus une clarification de ce que beaucoup soupçonnaient déjà, plutôt qu'une annonce choc hors des sentiers battus.

Sony a déjà connu un certain succès avec le portage de jeux exclusifs à la plateforme, comme Days Gone et Horizon Zero Dawn, mais de nombreuses sources indiquent que la société souhaite porter davantage de jeux sur PC.

En juin dernier, Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, a déclaré que Sony n'en était qu'au début de ses projets sur PC, mais qu'il était conscient que les joueurs en dehors de l'écosystème PlayStation souhaitaient découvrir l'incroyable portefeuille de jeux que les fans de PlayStation apprécient depuis des années."

Hulst a déclaré que les sorties sur PC se feront au "bon moment", mais il a tenu à souligner que le portage de titres sur PC "ne se fera jamais au détriment de la création d'une gamme passionnante de grands jeux sur console." Cela correspond à l'interview de Jim Ryan dans Famitsu. En effet, s'il évoque les projets pour PC, il précise que Sony a l'intention de développer "davantage de titres exclusifs pour les propriétaires de PlayStation".

Et après ?

L'arrivée d'un studio comme Nixxes, qui a fait ses preuves en matière de portage de jeux sur PC, pourrait aider Sony à trouver un équilibre entre la production de portages et la livraison de grandes exclusivités PS5.

Les exclusivités PlayStation qui seront portées sur PC restent un mystère. Au début du mois, un dataminer, Lance McDonald, a déclaré qu'il était "au courant de plusieurs portages de jeux exclusifs PlayStation à venir sur PC". McDonald n'a cependant donné aucun titre, se contentant de préciser qu'aucun d'entre eux n'était Bloodborne.

Des documents précédents ont indiqué qu'Uncharted 4 était un portage potentiel après que son logo soit apparu dans une présentation de Sony sur ses sorties PC prévues, mais rien n'a encore été confirmé officiellement. On peut dire qu'avec des titres comme Uncharted, The Last of Us, Spider-Man et God of War, Sony a le choix entre de nombreux jeux susceptibles d'être populaires sur PC.