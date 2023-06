Steam s’offre une refonte complète, une interface épurée et de nouvelles fonctionnalités sont au rendez-vous

Après plusieurs années passées avec la même interface qui n’était plus aussi agréable à utiliser, Steam s’est enfin refait une beauté. Valve a fait une refonte complète de sa plateforme. C’est sans aucun doute l’une des plus grosses mises à jour reçues par Steam ces dernières années. Les joueurs profitent désormais d’une nouvelle interface épurée, d’optimisations, de nouvelles fonctionnalités, etc.

Compte tenu de la popularité de Steam auprès des joueurs, on peut facilement en déduire que cette énorme mise à jour concerne la majorité des joueurs PC. D’ailleurs, le Steam Deck qui est la console portable de Valve profite également de la mise à jour car le code est partagé entre les clients Steam des deux plateformes. D’ailleurs, Steam propose maintenant des essais gratuits de jeux pendant 90 minutes.

Entre nouveautés visuelles et optimisations logicielles, Steam fait peau neuve

Au premier coup d’œil, la principale nouveauté semble être l’interface plus épurée et moderne. Elle est définitivement plus agréable à utiliser que l’ancienne tout en restant pratique avec les différents menus à portée de clics. Comme Valve l’a précisé, « les principales modifications apportées par cette mise à jour ne sont pas visibles ». Ces modifications concernent notamment la réorganisation du code entre le client du bureau Steam, le Steam Deck et le mode Big Picture.

Au niveau visuel, on retrouve désormais de nouveaux menus, polices, couleurs et boîtes de dialogue. En lançant le client, on remarque immédiatement l’entête principal et le pied de page qui ont été rafraîchis. Valve a également travaillé sur l’optimisation des notifications et l’overlay de jeu qui a bien changé. Le nouvel overlay permet notamment d’afficher les fenêtres que vous souhaitez (chat, progression des succès, navigateur, etc.) et d’accéder à la fonctionnalité Notes. Comme son nom l’indique, elle sert à prendre des notes du jeu en cours, à ajouter des images, etc. Les notes sont automatiquement enregistrées pour chaque jeu et sont accessibles en dehors de l’overlay. Elles sont synchronisées avec votre compte, ce qui vous permet par exemple de les consulter à la fois sur PC et sur le Steam Deck.

Enfin, Valve n’a pas non plus oublié les joueurs sur Mac et Linux. Les deux clients ont été optimisés pour prendre en charge l’activation de l’accélération matérielle comme sur Windows. On s’attend donc à des animations plus rapides et à une interface plus réactive.