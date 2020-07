Vous possédez un iPhone ? Google One sauvegardera votre contenu, sans aucun frais

Le service d'abonnement Google One tient actuellement une place assez particulière dans la famille des services Google. Lancé en 2018, il fut présenté comme une mise à jour plus premium et accessible des offres de stockage Google Drive. Celui-ci offrant aux abonnés plus d'espace disponible dans le cloud (jusqu'à 30 To). Ainsi que quelques extras utiles, comme des remises exclusives, une assistance premium ou encore un accès à des offres familiales.

En septembre 2019, Google est venu ajouté un avantage supplémentaire à son service, en offrant une sauvegarde automatique des données mobiles pour ses abonnés Android. La société a désormais annoncé que cette fonctionnalité serait rendue gratuite, tout en étant également étendue aux propriétaires d'iPhone et d'iPad.

Dans un nouveau billet de blog, la firme de Mountain View a révélé qu’elle déploiera une nouvelle application mobile Google One qui permettra aux utilisateurs des deux plateformes de sauvegarder gratuitement les données de leur smartphone... même s'ils ne sont pas abonnés Google One. Il suffira donc, pour n’importe quel utilisateur, de télécharger l'application gratuite et de se connecter avec un compte Google.

Les sauvegardes comprendront les fichiers, les messages texte, les photos, les vidéos, les contacts et les mails, qui seront tous visibles au même endroit.

Il y a toutefois un prérequis à effectuer : le stockage "gratuit" est ici limité à 15 Go, soit la quantité standard d'espace disponible que possède Google Drive lorsque vous créez un nouveau compte Google gratuitement. Les utilisateurs qui estiment avoir besoin de plus que cela devront donc souscrire à l'offre payante, celle-ci démarrant à 1,99 € par mois.

Apple offre également des fonctionnalités de sauvegarde pour ses iPhone et iPad via son service iCloud. Bien que ce dernier ne comprenne quant à lui que 5 Go d'espace gratuit.

Les avantages de la nouvelle offre Google

En plus de sa nouvelle application, Google a également ajouté une fonctionnalité de gestion du stockage sur son service, qui est en cours de déploiement à la fois sur l'interface web et sur l’application mobile.

Selon Google, cette nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs à vérifier quelle quantité de stockage gratuit il leur reste mais aussi à ajouter/supprimer des fichiers sans avoir à quitter l'application. La possibilité de passer à une offre payante sera également disponible depuis ce gestionnaire de stockage.

Il y a bien sûr des avantages à s'abonner au service Google One : une offre unique peut être partagée avec un maximum de cinq autres utilisateurs via le partage familial et donne également droit à une assistance client premium de la part de Google.

Dans certains pays comme l’Australie, Google offre même à ses utilisateurs des crédits bonus que ceux-ci peuvent échanger contre des applications sur le Play Store. Ils bénéficient également de réductions lors de leurs achats sur la boutique en ligne de Google et même de prix spéciaux sur les réservations d'hôtel effectuées via la recherche Google.

Cette nouvelle application Google One est d’ores et déjà disponible en téléchargement sur le Play Store, et Google a annoncé que la version iOS arriverait "prochainement".