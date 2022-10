Ragnarök : un mythe violent et horrible repris dans de nombreux jeux vidéo

"Ragnarök définit le cosmos mythique nordique comme un cosmos qui n'a pas seulement un début, mais aussi une fin", explique le Dr Jackson Crawford, spécialiste du vieux monde nordique, pour expliquer pourquoi l'histoire apparaît dans tant de jeux. "Tout temps utile pour les vivants prendra fin, et la fin sera horrible et violente."

Selon les conteurs vikings, lorsque la fin des temps arrivera, les étoiles disparaîtront du ciel, les inondations engloutiront la terre et les cieux brûleront. Après que le monde aura flétri sous l'effet d'un hiver extrêmement rigoureux, les géants envahiront le royaume d'Asgard et la civilisation humaine sera plongée dans le chaos. Odin sera avalé par le loup Fenrir, tandis que Thor et le serpent mondial Jörmungandr se tuent mutuellement au combat. La destruction est totale, marquant non seulement l'apogée de la création mais aussi sa dernière demeure.

Ragnarök a été intégré à Assassin's Creed, au jeu de rôle viking Northgard, à Senua's Sacrifice et à de nombreux autres jeux. God of War : Ragnarök ne sera que le dernier en date à nous faire traverser le Crépuscule des Dieux lors de sa sortie le mois prochain. Le terrain est désormais bien rodé, l'histoire est racontée de cent façons différentes. Pourtant, étrangement, les développeurs de jeux sont contraints d'y revenir et d'apposer leur marque sur le mythe.

Les racines de l'Arbre Monde

(Image credit: Sony)

"C'est un mythe bien ficelé", déclare le Dr Carolyne Larrington, chargée de cours en langue et littérature anglaises médiévales à l'université d'Oxford. "Depuis les premiers signes du désastre avec la mort de Baldr, la punition de Loki, le début du Grand Hiver, le chaos qui se répand dans le monde humain, et ensuite l'attaque des géants du gel et du feu.

"Elle évoque notre peur de l'anéantissement, que ce soit par la destruction de l'environnement, les armes nucléaires ou les catastrophes cosmiques. L'inéluctabilité est d'un côté angoissante, mais d'un autre côté, le courage des hommes et des dieux face au malheur est inspirant. Il est important d'autoriser l'espoir d'une renaissance et d'une meilleure existence dans le nouveau monde."

Ragnarök évoque notre peur de l'anéantissement, qu'il s'agisse de la destruction de l'environnement, des armes nucléaires ou d'une catastrophe cosmique. Dr Carolyne Larrington

Le scénariste principal d'Assassin's Creed Valhalla : Dawn of Ragnarök, Alex Harakis, est d'accord. Il explique que l'équipe d'Ubisoft Sofia a été attirée par le mythe parce que c'est "une histoire d'espoir qui renaît des cendres de la défaite". Il possède un attrait universel qui traverse les époques et les lieux, mais constitue également un point de départ naturel pour les conteurs qui étudient les contes nordiques. Dans notre connaissance moderne et fragmentée du mythe viking, deux événements éclipsent tout le reste : le mythe de la création nordique et la fin des temps. Entre les deux, l'un est le candidat le plus évident à l'adaptation.

"Le mythe de la création est fascinant mais assez surréaliste", dit Harakis. "De plus, il est quelque peu déconnecté de tout le reste, bien que nous y fassions plusieurs références dans Dawn of Ragnarök. Le mythe de la fin des temps, par comparaison, était le plus approprié pour nous : d'un point de vue narratif, il est contenu mais épique, il est lié aux sagas qui l'ont précédé, et c'est le point culminant de l'arc personnel d'Odin. Il y avait l'avantage supplémentaire qu'Assassin's Creed Valhalla avait déjà flirté avec le sujet sans répondre à toutes les questions."

Un mythe conté par les Nornes

(Image credit: Ubisoft)

Pourtant, le cadre du mythe laisse une grande place à l'interprétation. "Comme tous les mythes nordiques, celui du Ragnarök n'est pas raconté avec tous les détails que le public moderne aimerait lire", explique M. Crawford. Le récit le plus complet est celui de l'historien islandais Snorri Sturluson dans l'Edda en prose, un manuel de mythologie nordique du XIIIe siècle, lui-même basé sur la prophétie de la voyante qui se trouve dans l'Edda poétique, encore plus ancienne. Ses racines remontent aussi loin que les traditions littéraires orales préchrétiennes de l'Islande, ce qui lui confère une ambiguïté utile aux conteurs modernes.

Harakis et son équipe de concepteurs narratifs ont pu modifier les moindres détails du mythe pour les intégrer à l'histoire existante d'Assassin's Creed. Les événements mythiques sont réinterprétés comme de véritables catastrophes mondiales, et la bataille centrale entre les dieux et les géants est dépouillée de son mysticisme pour s'intégrer au récit de science-fiction du jeu.

"L'une des façons dont nous avons réinterprété les fragments mythologiques dans notre histoire a été de réordonner, voire de couper, certaines parties de la ligne de temps décrite dans les mythes", explique Harakis. "Par exemple, l'ordre exact des signes avant-coureurs du Ragnarök, ainsi que la façon dont les événements se sont déroulés une fois qu'il a eu lieu. Cela nous a permis de rationaliser notre histoire et de renforcer son impact dramatique."

Comme tous les mythes nordiques, celui du Ragnarök n'est pas raconté avec tous les détails que le public moderne aimerait lire Dr Jackson Crawford

Même notre compréhension fragmentée du Ragnarök donne aux conteurs des points d'ancrage utiles pour accrocher une intrigue cohérente. Mais c'est l'ampleur et la portée de ces fragments qui en font une source de création si riche. Touchant à une variété de factions et d'habitants des royaumes nordiques, Ragnarök se distingue non seulement comme le mythe nordique le plus connu, mais aussi comme le plus ambitieux.

Le développeur de Northgard, Shiro Games, explique à TechRadar Gaming que les nombreuses possibilités narratives de cette histoire en ont fait un choix évident pour la première mise à jour du jeu de stratégie. Des géants de feu, des guerriers spectraux et d'autres créatures du mythe ont été introduits comme de nouveaux types d'unités, un nouveau biome a été ajouté pour refléter le paysage carbonisé du monde d'avant, et des volcans explosifs ont été ajoutés comme interprétations mortelles des combats des dieux - le puits profond du mythe offrant la toile de fond parfaite pour un nouveau mode de jeu.

Issue fatale

(Image credit: Ubisoft)

Les développeurs de jeux vidéo ne sont pas les seuls à affectionner le mythe. Il suffit de regarder Thor : Ragnarök de Marvel ou les nombreux romans historiques qui reprennent la légende pour comprendre sa prévalence dans les histoires contemporaines de la mythologie nordique. Remontez encore plus loin dans le temps et vous trouverez la version de l'Edda poétique de J. R. R. Tolkien dans La légende de Sigurd et Gudrún, et quelques décennies plus loin, vous trouverez le drame musical Götterdämmerung de Richard Wagner, inspiré de Ragnarök au XIXe siècle.

"Les gens ont un goût pour les fins en apothéose", explique M. Crawford. "La notion d'une culture qui prévoyait, non pas le règne éternel de ses dieux, mais la défaite de ces dieux dans une terrible bataille contre des monstres est cinématographique. Et on peut soutenir qu'elle a un message significatif pour comprendre le ton pessimiste qui traverse une si grande partie de la littérature nordique par ailleurs."

Elle est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à l'urgence climatique ; le monde tel que nous le connaissons sera réellement détruit du vivant de nos petits-enfants. Dr Carolyne Larrington

L'ampleur catastrophique du Ragnarök, ainsi que le fil d'espoir de la renaissance qui le sous-tend, semblent douloureusement pertinents à la lumière des dernières années. Si vous lisez les journaux, vous avez parfois l'impression que chaque jour apporte la menace d'un nouveau "Ragnarök", et pourtant nous survivons et persévérons", explique M. Harakis.

"Le monde tel que nous le connaissons sera vraiment détruit du vivant de nos petits-enfants", ajoute M. Larrington. "Et il est important que dans La prophétie de la voyante, le monde renaisse frais et neuf, et que Baldr, le dieu assassiné, revienne.

"Dans Ragnarök, le monde se termine dans la glace et le feu, alors qu'ici, ce sera le feu et le déluge. Les humains sont terrifiés et ne savent pas quoi faire, tandis que les Einherjar (les morts du Valhalla) ne peuvent pas l'emporter. C'est là où nous sommes, à courir dans tous les sens face au désastre, sans savoir quoi faire.

"Les dieux savent qu'il est trop tard et les forces qu'ils ont constituées ne peuvent que faire preuve de courage. Peut-être que pour nous, il n'est pas trop tard et que Surtr - le chef des géants du feu - avec son épée de feu qui fend les cieux ne viendra pas nous chercher. Mais comme Odin, je crains que le Ragnarök puisse être retardé, mais il viendra."