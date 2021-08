Pokémon Unite sort le mois prochain sur iOS et Android - pré-enregistrez vous dès maintenant et obtenez des extras

La date de sortie de Pokémon Unite vient d’être révélée : le jeu de combat mobile free-to-play (MOBA), qui se déroule dans le monde ouvert développé par Nintendo, arrivera sur nos smartphones le mercredi 22 septembre.

Pokémon Unite a été initialement lancé sur la Nintendo Switch en juillet, et nous savions depuis un certain temps qu’une version mobile dormait dans les cartons de Nintendo. Le suspense est désormais levé et les joueurs pourront se jeter dessus quelques jours après la rentrée des classes.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22!Pre-register for special rewards! pic.twitter.com/r671Bs31elAugust 18, 2021 See more

Comme le précise le tweet, les fans impatients peuvent se pré-enregistrer sur l'App Store iOS et le Google Play Store pour obtenir des bonus exclusifs. Etant donné la présence massive de microtransactions dans le jeu, tout extra est bon à prendre. Si le nombre de pré-enregistrements s’avère suffisant, les joueurs pourront incarner Pikachu et obtenir gratuitement un costume spécial (appelé Holowear).

Le titre offrira des parties cross-play entre les possesseurs d’une Nintendo Switch et les joueurs mobiles. Aussi, le fait de lier votre compte Nintendo entre les versions console et smartphone permettra une progression croisée pour reporter les Pokémon débloqués, les skins, les items et la monnaie du jeu d’un support à l’autre.

Pokémon Unite trônera-t-il bientôt dans le classement des meilleurs MOBA ?

Il est tout à fait logique que la franchise Pokémon s'aventure sur le marché des MOBA, en particulier sur smartphones. Le jeu AR de Niantic, Pokémon Go, a été téléchargé deux millions de fois et continue d'engranger des revenus, avec 52 millions de dollars pour le seul mois de juillet, selon le cabinet d'analyse Sensor Tower. Pourquoi ne pas dresser une nouvelle poule aux œufs d’or pour gagner des Pokémillions ?

Les propriétaires d’une Nintendo Switch ont déjà fait l'expérience de Pokémon Unite. Le jeu a été créé en partenariat avec le groupe TiMi Studio, également responsable du jeu de tir à la première personne Call of Duty: Mobile et du MOBA Honor of Kings (ainsi que sa version internationale Arena of Valor). L’éditeur s’impose en tête du classement des ventes mobiles, Honor of Kings ayant rapporté 231,2 millions de dollars en juillet, toujours d’après Sensor Tower.

On peut donc s'attendre à ce que les joueurs affluent vers Pokémon Unite lorsqu'il débarquera sur les smartphones le 22 septembre - d’autant plus qu’il est gratuit. Reste à savoir comment les microtransactions seront perçues, car elles ont déjà divisé la fanbase et les critiques.

Via The Verge