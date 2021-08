Släppdatumet för Pokémon Unite för iOS och Android har tillkännagivits - och du kan registrera dig redan nu

Utgivningsdatumet för Pokémon Unite har tillkännagivits: Det gratis MOBA-spelet för mobil utspelar sig i Nintendos värld av fickmonster och släpps till mobiler på onsdagen den 22 september.

Pokémon Unite lanserades på Nintendo Switch redan i juli och släppdatumet i september för mobil tillkännagavs för ett tag sedan via det officiella Pokémon Unite-kontot på Twitter, men vi hade inget specifikt datum förrän nu. Spelet kommer till både iOS och Android den 22 september.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22!Pre-register for special rewards! pic.twitter.com/r671Bs31elAugust 18, 2021 See more

Som inlägget noterar kan ivriga spelare föranmäla sig i iOS App Store och Android Play Store redan nu för att få några exklusiva bonusar och med tanke på hur omfattande mikrotransaktionerna är i spelet, är alla försprång spelare kan få värdefulla. Om det blir tillräckligt många förregistreringar kommer spelare att få spela som Pikachu och få en bonusdräkt (kallad Holowear) gratis, enligt ett officiellt blogginlägg.

Spelet kommer att ha stöd för crossplay mellan Nintendo Switch och mobilspelare, och genom att länka ditt Nintendo-konto mellan konsolen och mobilversionerna, förs alla framsteg du gjort över mellan de olika versionerna och ger dig tillgång till alla upplåsta Pokémon, kosmetiska föremål, pengar och mer.

Pokémon går äntligen med i MOBA-striden på mobil

Det är förståeligt att Pokémon-jätten vill ta klivet in i världen av MOBA:s härnäst, speciellt på mobil. Niantics AR-spel Pokémon Go har tagit sig förbi milstolpen två miljoner nedladdningar och fortsätter att dra in stora summor pengar. Spelet drog in 52 miljoner dollar bara under juli månad, enligt analysföretaget Sensor Tower. Så varför inte öppna upp ytterligare en dörr för att kunna tjäna Pokémiljoner?

Nintendo Switch-spelare har redan haft möjligheten att prova på Pokémon Unite, vilket inte är särskilt förvånande: spelet skapades i ett samarbete med Tencets TiMi Studio Group, som är skaparna bakom förstapersonsskjutspelet Call of Duty: Mobile och MOBA-spelet Honor of Kings (tillsammans med deras internationella version av Arena of Valor), som har toppat intäktslistorna sedan de släpptes för flera år sedan (Honor of Kings drog in 231,2 miljoner dollar under juli månad, enligt en rapport från Sensor Tower).

Således förväntar vi oss att spelare kommer att flockas till Pokémon Unite när det landar på mobiler den 22 september, eftersom det är gratis och kommer från en sådan stor franchise. Men vi har fortfarande frågan om hur de kommer att känna kring mikrotransaktionerna i spelet, som har delat både fanbasen och kritikerna.

Medan vissa spelare inte bryr sig jättemycket om mikrotransaktioner i MOBA-spel, menar andra att Pokémon Unite skiljer sig från normen genom att ge spelare stora fördelar i spelet genom att spendera riktiga pengar och ett Reddit-inlägg av u/SpeedRacing1 redogjorde exakt hur uppgraderingskostnader för föremål börjar bli så omfattande att spelare kan känna behov av att spendera riktiga pengar för att kunna hålla jämna steg med sina konkurrenter.

En YouTube-video med 1,7 miljoner visningar från Twitch-streamern moistcr1tikal visade exakt hur tre köpta föremål kan göra det möjligt för en spelare att totalt dominera andra lag. Naturligtvis visade även moistcr1tikal upp skickliga MOBA-färdigheter också. Detta är något som publikationen The Gamer har diskuterat, och menar att fördelarna man får från mikrotransaktioner i Pokémon Unite sannolikt kommer att vara begränsade i konkurrens på hög nivå, där skicklighet är viktigare än föremål. Alternativt menade Washington Post att lagarbete var viktigare än individer som fyllt på med boostade föremål - men att lag med spelare med förstärkt utrustning såklart skulle ha en klar fördel.

Men eftersom spelet är gratis, kommer det säkert att tilltala spelare ändå, både unga och gamla, som har hållit den långvariga Pokémon-serien vid liv för Nintendo och deras samarbetspartners så länge.