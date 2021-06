Comment regarder l'Euro 2020 gratuitement ? Consultez notre calendrier match par match

(Crédit photo: NIKLAS HALLE'N/AFP via Getty Images))

L'Euro 2020, l'Euro 2021, le Championnat d'Europe de football de l'UEFA - peu importe comment vous l'appelez, nous sommes simplement heureux de retrouver enfin cette compétition après un an de report (pour cause de Covid-19) !

Cinq ans après l'époustouflante victoire du Portugal durant l’Euro 2016, la bataille pour le titre de champion continental a commencé à nouveau le vendredi 11 juin. Lisez la suite pour savoir comment regarder l'Euro 2020 en direct, où que vous soyez.

Euro 2020 : sur quelles chaînes ? En France, TF1 et M6 diffuseront plusieurs matchs des phases de groupe gratuitement. Il faudra aussi compter sur Bein Sports. Avec un abonnement démarrant à 15 € / mois sans engagement.

Le championnat d'Europe est un tournoi qui semble toujours dépasser les attentes, produisant des incidents emblématiques et des chocs à profusion. Pensez à la volée de Van Basten en 1988, à la victoire du Danemark en 92 alors qu'il n'était même pas censé être qualifié, au lob de Suker en 96, au but en or de Trezeguet en 2000, aux immortels de la Grèce en 2004, à David Villa en 2008, à l'Islande humiliant l'Angleterre en 2016.

Il ne s'agit là que d'une poignée de moments et de performances magiques des éditions passées, et des joueurs comme Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Gareth Bale, Harry Kane et, bien sûr, le pré-retraité Cristiano Ronaldo (tout du moins pour l’Euro), sont sur le point d'écrire une nouvelle page de l’histoire.

Le Portugal, champion en titre, s'est retrouvé dans le Groupe de la mort avec la France et l'Allemagne, deux autres favoris de la compétition - et les trois équipes se sont désormais qualifiées pour les phases éliminatoires.

Pour ajouter une autre couche d'excitation au cas où cela serait nécessaire, il s'agit du premier Euro à utiliser la VAR.



Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner l'Euro 2020 ?

Le championnat européen est passé de 16 à 24 équipes pour l'Euro 2016, et le même format a été adopté pour l'Euro 2020.

Les équipes sont réparties en six groupes de quatre, qui ont été librement dictés par les performances de chaque nation lors des qualifications.

Chaque équipe affronte les autres membres de son groupe une fois, et les deux premiers de chaque groupe sont automatiquement qualifiés pour les phases à élimination directe. Toutefois, parmi les six équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe, les quatre plus fortes peuvent se qualifier également.

Les phases éliminatoires commencent par les huitièmes de finale, suivis des quarts de finale, des demi-finales et, enfin, de la finale de l'Euro 2020 le dimanche 11 juillet 2021.

Euro 2020 : les huitièmes de finale

Samedi 26 juin

Pays de Galles vs Danemark - 18h (Bein1)

Italie vs Autriche - 21h (M6, Bein1)

Dimanche 27 juin

Pays-Bas vs République Tchèque - 18h (Bein1)

Belgique vs Portugal - 21h (M6, Bein1)

Lundi 28 juin

Espagne vs Croatie - 18h (Bein1)

France vs Suisse - 21h (TF1, Bein1)

Mardi 29 juin

Angleterre vs Allemagne - 18h (Bein1)

Suède vs Ukraine - 21h (Bein1)

Qui s'est qualifié pour l'Euro 2020 et qui sont les favoris ?

Même sans Eden Hazard, blessé, la Belgique fait partie des favoris de l'Euro 2020. Avec Kevin de Bruyne, elle dispose du meilleur milieu de terrain mondial et de nombreuses options de premier ordre à tous les postes du terrain.

On peut dire la même chose du Portugal, champion d'Europe en titre, et de la France, championne du monde en titre. Ces deux nations disposent d'une multitude de talents, au-delà des superstars que sont Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo.

L'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre doivent également être considérées comme des prétendants sérieux, bien que ces trois nations aient eu du mal à équilibrer leur équipe avant le tournoi.

Les 5 meilleures équipes historiques de l'Euro (avant l'édition 2020)

Allemagne (3 titres) : 28 victoires, 14 nuls, 11 défaites

Espagne (3 titres) : 24 victoires, 13 nuls, 13 défaites

France (2 titres) : 24 victoires, 11 nuls, 14 défaites

Italie (1 titre) : 17 victoires, 18 nuls, 9 défaites

Pays-Bas (1 titre) : 19 victoires, 9 nuls, 11 défaites

Les 5 meilleures équipes de l'Euro 2020 (en phase de groupes)

Italie : 7 buts marqués, 0 but encaissé

Pays-Bas : 8 buts marqués, 2 buts encaissés

Belgique : 7 buts marqués, 1 but encaissé

Espagne : 6 buts marqués, 1 but encaissé

Angleterre : 2 buts marqués, 0 but encaissé

Les 5 meilleurs buteurs de l'Euro 2020 (en phase de groupes)

Cristiano Ronaldo (Portugal) : 5 buts

Emil Forsberg (Suède) : 3 buts

Georginio Wijnaldum (Pays-Bas) : 3 buts

Patrik Schick (République Tchèque) : 3 buts

Romelu Lukaku (Belgique) : 3 buts

Où se déroule l'Euro 2020 ?

L'Euro 2020 est le premier championnat d'Europe à se dérouler sur différents sites à travers le continent, plutôt que dans les villes d’une seule nation hôte. Ce choix controversé, décidé avant la pandémie, pourrait s'avérer payant, car il permettrait aux supporters des différentes contrées européennes d'assister aux matchs sans avoir à traverser les frontières.

Le stade Wembley de Londres accueillera huit matchs, dont les deux demi-finales et la finale. Les sites de l'Euro 2020 sont les suivants :



Hampden Park, Glasgow, Écosse

Estadio de La Cartuja, Séville, Espagne

Stade Krestovsky, Saint-Pétersbourg, Russie

Stade olympique de Bakou, Bakou, Azerbaïdjan

Allianz Arena, Munich, Allemagne

Stadio Olimpico, Rome, Italie

Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Pays-Ba

Puskás Aréna, Budapest, Hongrie

Arena Națională, Bucarest, Roumanie

Parken Stadium, Copenhague, Danemark

Stade de Wembley, Londres, Angleterre

Vous résidez actuellement en dehors des contrées françaises ? Vous serez probablement géo-bloqué(e) sans possibilité d’accéder à TF1, M6 ou Bein Sports. Si tel est le cas, et qu'aucune chaîne locale ne diffuse la compétition, nous vous recommandons d’utiliser un service VPN pour lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité.

Nous avons testé l’offre exhaustive des meilleures plateformes VPN et nous certifions aujourd’hui la place d'ExpressVPN comme leader de ces derniers. C’est le VPN idéal pour visionner vos matchs de par sa facilité de prise en main et ses options de sécurité multiples. Garanti ou remboursé sous 30 jours, il vous propose enfin 3 mois GRATUITS lorsque vous souscrivez à un abonnement annuel. Une promo immanquable !

Après l’avoir installée, lancez l'application VPN et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur la plateforme MyTF1 / 6play / Bein Sports et saisissez vos identifiants (ou inscrivez-vous).

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.