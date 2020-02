Ligue Europa : où voir chaque match en direct sur vos TV, smartphone et ordinateur ?

L'été dernier, 48 clubs répartis sur tout le continent européen sont rentrés dans l’une des compétitions de football les plus imprévisibles de l'UEFA. Aujourd'hui, nous ne comptons plus que 32 participants. Les matchs à élimination directe - et le vrai spectacle - commencent. Que vous soyez en France ou à l’étranger, nous vous aidons à ne manquer aucune seconde du direct, pour vivre intensément la Ligue Europa.

Ligue Europa 2019-2020 : le calendrier La Ligue Europa est le tournoi de football européen le plus prestigieux, juste derrière la Ligue des Champions. Les matchs commencent vraiment à prendre de l'ampleur lors des huitièmes de finale, dont le tirage au sort aura lieu le 28 février à 13h. La compétition reprendra le 12 mars, les rencontres retour étant prévues pour le 19 mars. Chaque passe, chaque tacle et chaque but conduira à la finale de l'édition 2020, qui se tiendra le mercredi 27 mai au Stadion Energa Gdańsk en Pologne.

Données favorites, les stars de la Premier League anglaise, Manchester United, Arsenal et Wolverhampton Wanderers, espèrent reproduire les exploits de Chelsea ovationnés l’an dernier. Tandis que l'Écosse vibre toujours pour ses clubs de la Old Firm : les Rangers et les Celtics. De son côté, Manchester United a encore tout à prouver, dans une compétition qui lui est éprouvante. D'autres clubs immanquables sont également impliqués à ce stade, tels que la Roma, l'Inter Milan, Séville, Benfica et l'Ajax Amsterdam.



Avec un tel tableau, la coupe européenne s’annonce plus palpitante que jamais. Pour être au rendez-vous des 16e de finale, lisez ce qui suit afin de regarder en direct tous les duels de la soirée. Où que vous soyez sur le globe.

Où regarder la Ligue Europa en France ?

Les matchs de la Ligue Europa 2020 sont diffusés intégralement et en exclusivité sur le bouquet RMC Sport. Hélas, ce bouquet ne dispose d’aucune offre promotionnelle actuellement. Vous devrez souscrire à un abonnement sans engagement (25 € par mois) ou annuel (19 € par mois) pour bénéficier du streaming de la Ligue Europa. Si vous êtes client(e) SFR, vous obtiendrez une remise spéciale pour une facture de 9 € par mois.

Vous n’êtes pas en France actuellement ? Qu’importe, vous pouvez toujours suivre les matchs de la Ligue Europa 2020 à condition de contourner le géo-blocage des chaînes françaises (s’il vous est imposé). Pour cela, nous vous recommandons d’utiliser une plateforme VPN afin d’accéder au contenu de votre pays d'origine ou à celui de pays étrangers en toute conformité.

Nous avons testé les meilleurs VPN du marché et nous préférons aujourd’hui ExpressVPN. Une prise en main facile et rapide, des connexions sécurisées sur de multiples appareils, il a tout pour lui. Particulièrement une garantie de remboursement sous 30 jours, avec 3 mois GRATUITS offerts lorsque vous souscrivez à un abonnement annuel. Après avoir installé votre service VPN, lancez l'application ExpressVPN et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Choisissez alors un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site RMC Sport. Il ne reste plus qu’à vous identifier (ou à vous inscrire) et à apprécier le spectacle. A noter que, via un VPN, la chaîne américaine B/R Live est également disponible. Vous pourrez y visionner la totalité des matchs de la Ligue Europa comme de la Ligue des Champions, pour un abonnement de 9,99 $ par mois (soit 9,20 € mensuels). Il vous faudra, dans ce cas, sélectionner un serveur américain et non français.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.