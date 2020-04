Les Simpson en intégralité sur Disney Plus, avec un problème d’affichage bientôt corrigé

Après le démarrage de Disney Plus aux Etats-Unis, à la fin de l'année dernière, de nombreux fans de la célèbre série animée Les Simpson ont exprimé leur mécontentement. La raison de leur révolte ? Les 19 premières saisons du show ont été recadrées ou étirées pour s'adapter au format 16:9. Ce qui a eu pour effet de ruiner un certain nombre de gags visuels, totalement disparus de l’écran TV.

Le service de streaming vidéo a rapidement réagi en promettant la correction prochaine du format relatif au Simpson. Cinq mois plus tard, les téléspectateurs américains - et depuis peu européens – commençaient à désespérer… quand soudain, Disney a tweeté une date de sortie officielle du correctif. Selon le post adulé par les abonnés, les épisodes tronqués des Simpson reviendraient au format 4:3 d’ici la fin du mois de mai. Comme prévu à l'origine.

We appreciate our fans’ patience and are working to make the first 19 Seasons (and part of 20) of #TheSimpsons available in 4:3 versions on #DisneyPlus. We expect to accomplish this by the end of May.April 2, 2020