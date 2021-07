La Samsung Galaxy Tab S8 pourrait débarquer aux côtés du Galaxy S22 en tant que rivale de l'iPad Pro

The Samsung Galaxy Tab S7

Cette année a été assez calme en ce qui concerne les tablettes Android, et l'iPad Pro (2021) a monopolisé l'attention des tablettes haut de gamme. Mais un rival Android pourrait débarquer au début de 2022, car une source affirme que la gamme Samsung Galaxy Tab S8 sera lancée aux côtés du Samsung Galaxy S22. Le tweeter @UniverseIce est la source en question.

On peut supposer que la Galaxy Tab S8 standard et la Galaxy Tab S8 Ultra pourraient être lancés à la même occasion. Bien sûr, nous ne savons pas exactement quand la gamme Samsung Galaxy S22 elle-même sera lancée, mais nous l'attendons autour de janvier de l'année prochaine.

@UniverseIce ajoute que la Galaxy Tab S8 Plus possèdera une batterie de 10 090mAh (la même taille que celle de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus), et que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra bénéficiera quant à elle d'une batterie de 11 500mAh.

Nous prenons bien sûr tout cela avec des pincettes, même si cela vient d'une source solide.

Samsung doit sortir le grand jeu avec la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

La gamme Samsung Galaxy Tab S comprend certains des meilleurs modèles d'écrans haut de gamme sous Android. Mais ils ne sont toujours pas à la hauteur de la gamme iPad Pro, et Apple a placé la barre encore plus haut cette année, avec l'iPad Pro (2021) équipé de la puce M1 très puissante, et le modèle 12,9 pouces disposant également d'un écran Mini LED.

Les rumeurs d'une Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sont donc prometteuses : il s'agirait de la première tablette Ultra de Samsung, et comme elle est positionnée encore plus haut que le modèle " Plus ", elle pourrait donner du fil à retordre à la gamme iPad Pro.

Bien sûr, cela dépend de ce que Samsung met dans sa tablette Ultra et jusqu'à présent, nous ne savons pas grand-chose à ce sujet, mais avec cette rumeur d'une grosse batterie, et une autre qui parlait d'un énorme écran de 14,6 pouces (qui éclipse n'importe quel iPad), il semble que la société soit sur la bonne voie. Croisons les doigts pour que tout se concrétise et que le prix ne soit pas trop astronomique.

