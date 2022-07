La prochaine mise à jour de Windows 11 pourrait bientôt transformer votre ordinateur portable

Windows 11 22H2 semble être une mise à jour majeure qui apportera beaucoup de changements et de nouvelles fonctionnalités à votre ordinateur portable et PC - et il semblerait que nous pourrions finalement l'obtenir en septembre 2022.

The Verge rapporte que des sources lui ont dit que "Microsoft prévoit de marquer les 10 ans de Surface avec de nouveaux produits cet automne, et prévoit de livrer la mise à jour 22H2 pour Windows 11 fin septembre".

Nous avons eu un avant-goût de ce que Windows 11 22H2 apportera, y compris un nouveau menu Démarrer, un meilleur Explorateur de fichiers avec des onglets, des autocollants de bureau, et beaucoup d'autres nouvelles fonctionnalités, dont la plupart ont été réclamées par les utilisateurs depuis un certain temps maintenant.

Cependant, alors que nous savons ce que Windows 11 22H2 va probablement ajouter à nos PC, nous attendons toujours une date de sortie officielle. Parce que le nom suggère qu'il viendra dans la seconde moitié de 2022, le mois de septembre est toujours probable, ainsi que les mois d'octobre ou de novembre, qui sont des mois au cours desquels Microsoft a précédemment publié des mises à jour de Windows.

Ainsi, bien qu'il s'agisse toujours d'une date de sortie non officielle (The Verge ne nomme pas ses sources, il n'y a donc aucun moyen de vérifier les affirmations), c'est ce qui s'en rapproche le plus jusqu'à présent, et cela ne semble pas exclu.

Les Windows Insiders, qui sont des utilisateurs qui se sont inscrits pour tester les premières versions du système d'exploitation, ont essayé divers éléments de la mise à jour depuis un certain temps déjà, ce qui nous a donné une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Certaines des dernières versions mises à la disposition des Windows Insiders ont également indiqué que la mise à jour devrait être prête à sortir bientôt.

Analyse : La première mise à jour majeure de Windows 11 pourrait aussi être la dernière

(Image credit: Shutterstock)

Windows 11 22H2 sera la première mise à jour majeure de Microsoft depuis le lancement du système d'exploitation en octobre 2021 - mais elle pourrait aussi être la dernière. De nouvelles rumeurs suggèrent que la prochaine grande mise à jour de Windows 11, dont le nom de code est Sun Valley 3 (Windows 11 22H2 avait pour nom de code Sun Valley 2) a en fait été annulée.

Au lieu de cela, les rumeurs indiquent que les fonctionnalités de Sun Valley 3 seront déployées dans Windows 11 dans des mises à jour plus petites connues sous le nom de "moments".

Plutôt que de publier d'autres mises à jour majeures de Windows 11, il est également suggéré que Microsoft lancera Windows 12, qui pourrait arriver dès 2024.

Après avoir affirmé que Windows 10 serait la dernière version de Windows, cette sortie rapide de versions numérotées de Windows est un véritable changement, et rappelle le calendrier de sortie rapide de Windows de Microsoft au milieu et à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Avec Apple qui passe à un schéma de numérotation annuel, après des années de macOS 10, et qui s'apprête à lancer macOS 13 plus tard cette année, Microsoft peut être préoccupé par le fait que, s'il ne suit pas le mouvement, son système d'exploitation peut sembler daté par rapport à celui de son rival.

Tant que Windows 12 est une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 11, et qu'il apporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités, alors nous ne nous soucions pas vraiment du nom que Microsoft lui donne.

Quant aux fans de Windows 11 (il doit y en avoir quelques-uns), il semble que la prochaine version 22H2 de Windows 11 soit à la fois la première et la dernière mise à jour majeure qu'ils recevront..

Via Neowin (opens in new tab)