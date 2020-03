God of War sur PC : le jeu exclusif PS4 bientôt sur ordinateur ?

Et si l’un des meilleurs jeux exclusifs de PlayStation était en train de passer discrètement sur PC ? C’est en tout cas l’information qui circule depuis ce matin dans les milieux autorisés. Tout part d’une modification banale sur la page God of War du site officiel de PlayStation US. Le label « Uniquement sur PlayStation », présent depuis 2018, vient de disparaître. Pour la presse et les influenceurs vidéoludiques, un tel chamboulement ne peut traduire qu’une bonne nouvelle : le jeu AAA se prépare à changer de plateforme(s).

Tous les yeux sont depuis tournés vers Sony. Le géant japonais s’apprête-t-il à annoncer de nouveaux portages PC, à l’instar d’Horizon Zero Dawn qui débarquera sur les ordinateurs Windows d’ici cet été. Nous ne nous attendions pas à un second titre offert aussi rapidement aux joueurs PC, mais si la nouvelle se confirme, il n’est pas exclu que d’autres hits exclusifs de Sony viennent compléter les meilleurs jeux PC dans un avenir proche.

God of War a été élu meilleur jeu de l'année 2018 et constitue une incroyable vitrine pour la PS4 Slim et la PS4 Pro plus sophistiquée. D’autres fuites laissent entrevoir le développement d’une suite (à priori intitulée God of War 2) qui, elle, resterait exclusive à la PS5.

Vers la fin des exclusivités PlayStation ?

L'exclusivité est un atout majeur pour les consoles Xbox One et PS4, et même prochainement pour les futures Xbox Series X et PS5.

Si le choix des jeux exclusifs se veut de plus en plus arbitraire, la configuration des consoles se jumelant de plus en plus, génération après génération, Sony mène d’une courte tête cette bataille marketing. Grâce à des titre qui ont acquis une belle réputation dès leur sortie, tels que Marvel’s Spider-Man, The Last of Us (et sous peu The Last of Us part 2), Horizon Zero Dawn et bien entendu God of War. Ces derniers font de la PS4 sans doute la meilleure console de jeux à l’heure actuelle.

Porter les meilleurs jeux PS4 sur PC pourrait commencer à saper cette exclusivité. Néanmoins, après quelques années d’existence, il parait logique d'élargir le public d’un jeu pour lui donner une seconde vie. Sony ne fait pas preuve d’inconscience en ouvrant son marché aux joueurs PC, bien au contraire. Il serait merveilleux de voir fleurir d’autres exclusivités passées remplir les plateformes Steam ou Epic Games dans les mois à venir.

