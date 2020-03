Horizon Zero Dawn arrive sur PC - d’autres exclusivités PS4 et PS5 pourraient-elles suivre ?

Sorti en exclusivité sur PS4 en février 2017, le jeu d’action-RPG Horizon Zero Dawn débarquera sur PC cet été. La nouvelle vient d’être confirmée par Sony. Hermen Hulst, directeur des Sony Worldwide Studios, a mentionné ce portage très attendu dans une interview accordée à PlayStation Blog. En outre, une page Steam consacrée au titre est désormais en ligne, sans information supplémentaire sur la configuration requise. Ledit portage comprend l'édition complète du jeu, et donc l'extension The Frozen Wilds.

C'est une annonce fantastique pour les joueurs PC. Car après Horizon Zero Dawn, d’autres exclusivités PS4 et même PS5 pourraient être adaptées pour vos ordinateurs. « Je pense qu'il est important que nous attirions davantage les joueurs PC vers PlayStation en leur donnant un aperçu des jeux qu’ils ont peut-être manqués », avance Hulst sans oublier de rétorquer : « Le fait de sortir un titre AAA sur PC ne signifie pas nécessairement que tous les jeux PlayStation seront automatiquement disponibles sur PC. Dans mon esprit, Horizon Zero Dawn était tout simplement un titre qui s’y prêtait. Nous n'avons pas de planning de sorties PC à ce jour et nous restons engagés à 100% auprès de nos joueurs console ».

Les commandes par la souris et le clavier conviendront parfaitement à Horizon Zero Dawn, le jeu proposant beaucoup de combats de précision avec un arc et des flèches. Lorsque Kotaku a annoncé le portage du hit PlayStation sur PC en janvier dernier, il a été suggéré que celui-ci serait lancé à la fois sur Steam et sur Epic Games Store. Nous n’avons pas de communication officielle de la seconde plateforme, à l’heure actuelle.

Le PC, nouveau marché potentiel pour PlayStation ?

Le portage d’Horizon Zero Dawn dissimule certainement un test de Sony pour déterminer l’attrait des joueurs PC pour ses titres. Si Horizon Zero Dawn parvient à se hisser en tête des meilleures ventes Steam, le PC pourrait devenir un important marché secondaire pour Sony. Horizon Zero Dawn a plus de trois ans aujourd’hui, l’éditeur peut donc séduire les joueurs PC avec sans trahir les propriétaires de PS4 qui conservent la primeur de sa découverte.

De leur côté, les joueurs PC ne se plaindront pas de compléter leur bibliothèque avec des jeux comme Spider-Man, God of War ou Dreams, même des années après les joueurs PlayStation. Certains se révèlent un peu plus rapprochés, à l’instar de Death Stranding, une « semi-exclusivité PS4 » qui fera chauffer les PC à partir du 2 juin prochain.