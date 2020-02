Fortnite : Harley Quinn devient un personnage jouable pour célébrer la sortie de Birds of Prey

DC Comics et Epic Games, c’est un partenariat qui dure. Après la célébration du Batman Day en septembre dernier, les deux éditeurs s’associent à nouveau et intègre la « fantabuleuse » Harley Quinn dans l’aventure Fortnite. Un événement exclusif pour promouvoir la sortie du film Birds of Prey, dans nos salles de cinéma depuis le 5 février.

Annoncé le mois dernier par Warner Bros et Epic Games sur Twitter, le nouveau skin Harley Quinn a finalement été divulgué avant sa sortie. A l’origine de sa révélation, le leaker vidéoludique Lucas7yoshi. Celui-ci a également révélé que les Fortniters pourront récupérer leur personnage fétiche dans la boutique du jeu. Dès le lancement de la prochaine mise à jour 11.5 de Fortnite.

Si Epic Games n'a toujours pas confirmé officiellement cette fuite, nous savons que la mise à jour en question sera effective dans la nuit du 6 au 7 février, entre minuit et une heure du matin (heure de Paris).

Le skin évoqué est basé sur le character design d’Harley Quinn relatif au film Suicide Squad. Pas de première fraîcheur donc, puisque le blockbuster fête ses quatre ans. Rassurez-vous néanmoins, le site spécialisé Fortnite Insider vient d’annoncer que les joueurs auront la possibilité de débloquer un second skin, issu de l’univers Birds of Prey. A condition d’achever les trois défis suivants.

Se placer dans le TOP 30, TOP 20 et TOP 10 des modes Solo, Duo ou Escouade

Attaquer ses adversaires avec une pioche

Infliger des coups critiques

Cet épisode spécial Birds of Prey constituera probablement le dernier événement majeur de Fortnite, avant le débarquement très attendu de la seconde saison du Chapitre 2, le 20 février.