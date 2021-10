Far Cry 7 sera-t-il un reboot de la série orienté multijoueur ?

Far Cry 7 pourrait donner une toute nouvelle direction à la franchise FPS populaire d'Ubisoft en s'orientant davantage vers une "approche en ligne". C'est ce que révèle un récent rapport de Stephen Totilo (Axios Gaming), qui affirme que, suite au lancement récent de Far Cry 6, "Ubisoft réfléchit à une transition nécessaire [...] plus orientée vers le jeu en ligne".

Ce ne serait pas la première fois que nous entendons des rumeurs à propos d'une réinvention de Far Cry ; plus tôt cette année, Jason Schreier de Bloomberg a suggéré - au cours d'un épisode du podcast Triple Click - que le prochain opus de la série pourrait prendre une "direction radicalement différente".

Cette approche prendra-t-elle la forme d’un spin-off cobaye, ou s’agira-t-il d’une refonte complète de Far Cry ? Ce point demeure incertain.

Ubisoft a déclaré (via Axios) qu'il cherchait à diversifier son offre avec plus de free-to-play et de sorties de jeux mobiles aux côtés de ses titres AAA conçus pour PC et consoles. Dans cette lignée, nous venons d'assister à l'annonce du free-to-play Ghost Recon Frontline, tandis que se laisse désirer Assassin's Creed Infinity, la mystérieuse évolution évoquée de la saga Assassin's Creed.

En gardant cela à l'esprit, il ne semble pas totalement invraisemblable qu'Ubisoft modifie aussi en profondeur la licence Far Cry. Il convient toutefois de noter que ces rapports ne sont pas des confirmations définitives de la part d'Ubisoft. Si des discussions internes ont lieu, elles peuvent toujours être remises en cause.

L'heure du changement a-t-elle sonné ?

Far Cry 6 est le dernier épisode de la série Far Cry et le consensus général veut qu’il reprenne tout le charme comme les défauts de celle-ci. Nous avons apprécié la familiarité avec laquelle nous rentrons dans cette nouvelle histoire, les personnages se révèlent fascinants… mais le titre tombe dans les mêmes pièges que ses prédécesseurs - notamment un gameplay bien trop répétitif et éprouvant.

Qu’Ubisoft réfléchisse à une nouvelle approche se veut une bonne nouvelle, dans ce contexte. Qu’elle s’oriente vers des mécaniques en ligne nous intrigue.

Far Cry est une série qui pourrait se prêter à une expérience multijoueur. Mais est-ce que les fans de longue date, qui attendent avec impatience leur campagne solo annuelle et chaotique, se laisseront tenter par un mode plus ouvert ? Notre instinct nous dit que non.

Les jeux multijoueurs et les titres de type Battle Royale restent extrêmement populaires, il est donc facile de comprendre pourquoi l'ajout de ces éléments à une licence existante peut sembler un bon moyen de rafraîchir sa formule. Toutefois, la solution ne se veut pas infaillible. Par exemple, le jeu gratuit Ghost Recon Frontline, tout juste dévoilé, suscite actuellement des réactions négatives de la part des fans de la franchise - prenant pour cible la bande-annonce YouTube.

Ensuite, il y a Assassin's Creed Infinity. Ce dernier demeure énigmatique, mais les fuites les plus sérieuses suggèrent qu'il s'agira d'un jeu en ligne amené à évoluer au fil du temps sous la forme d'un service en direct. Un tel projet pourrait-il fonctionner avec la marque Far Cry ? Nous en saurons davantage lorsque Ubisoft décidera de prendre réellement ce risque.

Via Axios Gaming