Microsoft veut totalement en finir avec l’usage des mots de passe - et pourrait les faire disparaitre en 2021

Microsoft ne l’a jamais caché : la société a en horreur le champ « mot de passe » et souhaiterait le voir disparaitre de tous ses logiciels, y compris du système d’exploitation Windows 10. Un désir qui pourrait devenir réalité en 2021.

C'est une ambition très audacieuse, pourtant la firme de Redmond est persuadée qu’il faut en finir urgemment avec les mots de passe. Sur son blog, elle fait état d’un chiffre alarmant : 80% des attaques cybercriminelles sont rendues possibles par le vol massif de mots de passe. En entreprise, 1 compte sur 250 serait apparemment compromis chaque mois.

Son constat est formel : « les mots de passe sont complexes à utiliser et présentent de multiples risques de sécurité pour les particuliers comme pour les entreprises de toutes tailles ».

La fin des mots de passe

En incluant pour les PC Windows l’option Windows Hello qui permet aux utilisateurs de se connecter sous Windows 10 (et de naviguer en ligne), ce par la récupération d’informations biométriques issues des capteurs d'empreintes digitales ou des webcams, Microsoft a déjà réalisé une avancée exceptionnelle pour mettre un terme à notre dépendance aux mots de passe. Dans la même veine, Windows Hello for Business, la connexion par téléphone sans mot de passe avec Microsoft Authenticator et les clés de sécurité FIDO2 illustrent autant de progrès essentiels qu’une marche déterminée vers la mort du mot de passe.

Ainsi, en mai 2020, Microsoft comptabilisait 150 millions d’utilisateurs dans le monde se connectant aux services de la compagnie... sans aucun mot de passe.

Pour 2021, Microsoft est donc confiant dans sa capacité, avec l’aide de ses partenaires, à bannir l’usage des mots de passe pour toujours. La société lance un « portail d'enregistrement convergent, où tous les utilisateurs pourront gérer de manière transparente leurs identifiants sans mot de passe ».

L'idée de ne plus jamais avoir à saisir un mot de passe, tout en préservant sa sécurité et sa vie privée, se montre extrêmement convaincante. Microsoft (ainsi que d’autres géants comme Apple, via sa technologie Touch ID) ont montré que c'était d’ores et déjà de l’ordre du possible.

Cependant, de nombreuses personnes peuvent avoir des inquiétudes légitimes quant à la confiance qu’ils accorderaient à une entreprise, en plaçant tous leurs identifiants dans un seul et même espace facilement exploitable à des fins commerciales. Finalement, le plus grand défi à venir de Microsoft n’est pas de tuer le mot de passe, mais plutôt la suspicion de son public vis-à-vis des géants de la tech.