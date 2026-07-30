La génération Z a grandi avec Internet, mais elle serait la moins bien protégée contre les cybermenaces

Seuls 27 % des membres de la génération Z interrogés utilisent un antivirus sur leurs appareils mobiles. Ils changent également moins souvent leurs mots de passe.

Selon Kaspersky, 57 % des membres de la génération Z passent davantage de temps en ligne que hors ligne.

Et seuls 28 % sauvegardent régulièrement les données personnelles importantes stockées sur leur téléphone.

La génération Z connaît mal les principes de cybersécurité, les règles de sécurité en ligne et les risques liés à l’absence de changement régulier des mots de passe. Un peu plus de la moitié des personnes interrogées, soit 52 %, reconnaissent avoir déjà subi une attaque visant leurs appareils, leurs données ou leurs comptes en ligne. Pourtant, seules 27 % utilisent des mesures de protection classiques, comme un antivirus pour mobile.

Dans une étude menée auprès de 7 200 personnes réparties dans 18 pays, l’entreprise a également constaté que seules 28 % sauvegardent régulièrement les données personnelles importantes stockées sur leur téléphone.

Un membre moyen de la génération Z semble dépendre presque entièrement de son smartphone. Il y conserve les informations auxquelles il accorde le plus de valeur, apparemment sans sauvegarde dans le cloud ni synchronisation. L’étude révèle que 17 % ont déjà vu leurs comptes sur les réseaux sociaux piratés et que 12 % ont perdu l’accès à leurs comptes de jeu. Les smartphones présentent toutefois d’autres risques pour la vie privée lorsque les précautions nécessaires ne sont pas prises.

La génération Z doit prendre conscience des risques

Un smartphone compromis peut donner accès aux photos personnelles, aux documents d’identité, aux e-mails, aux informations financières et, bien sûr, aux profils sur les réseaux sociaux. La victime s’expose alors à de nombreuses attaques ciblées. Selon le degré de réussite de l’attaquant, celui-ci peut mener des attaques financières directes, usurper une identité et commettre d’autres actes malveillants. Mieux vaut empêcher un attaquant d’accéder à l’appareil plutôt que d’en partager involontairement le contenu.

Irina Ermilova, vice-présidente chargée de la gestion des produits grand public chez Kaspersky, a tenté d’expliquer ce décalage apparent. La génération Z a grandi avec Internet et les technologies numériques portables, mais elle manque pourtant de connaissances en cybersécurité.

« La génération Z a grandi en ligne. Les services numériques lui paraissent donc souvent intuitifs et familiers. Toutefois, il ne faut pas confondre familiarité et expertise en matière de sécurité », souligne-t-elle. « Savoir utiliser avec assurance des applications, des plateformes et des appareils ne signifie pas nécessairement savoir repérer les arnaques, gérer ses mots de passe en toute sécurité ou protéger ses données personnelles. »

« Les résultats montrent que les outils et les bonnes pratiques de cybersécurité doivent devenir aussi naturels dans la vie numérique quotidienne que la messagerie, les jeux vidéo ou l’utilisation des réseaux sociaux. »

Former la génération Z à repérer les menaces numériques

(Image credit: Kaspersky)

Pour répondre à ce manque de sensibilisation aux cyberrisques, Kaspersky a lancé un jeu interactif en ligne destiné aux membres de la génération Z. Case 404 est une « aventure de cyberdétective » inspirée des jeux en pointer-cliquer. L’intrigue se déroule dans le futur et repose sur des affaires fictives inspirées de véritables menaces numériques.

Avec ce jeu, Kaspersky espère aider les membres de la génération Z à repérer les arnaques et les tentatives d’hameçonnage. Ils pourront ensuite appliquer ces connaissances dans la vie réelle afin de mieux se protéger en ligne.