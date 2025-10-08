Strava, Garmin, Suunto : un bras de fer judiciaire qui menace les montres sportives

Ces derniers jours, de nombreuses discussions ont émergé autour de l’application de fitness Strava et de la société finlandaise de montres connectées Suunto, qui ont toutes deux engagé des poursuites séparées contre Garmin – une situation qui pourrait bien concerner les millions d’utilisateurs possédant une ou plusieurs des meilleures montres Garmin.

L’ensemble de l’affaire a été décrypté ci-dessous, avec les conséquences possibles de ce litige encore en cours.

La plainte de Strava et ce que cela implique

(Image credit: Lauren Scott)

Le différend juridique entre Strava et Garmin remonte à 2011, année du dépôt du brevet pour ce qui allait devenir la technologie Segments de Strava. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’évaluer leurs performances entre deux points d’un parcours grâce au GPS.

Le brevet a été officiellement accordé en 2015, mais Garmin a devancé Strava en proposant sa propre version des segments dès 2014 sur son compteur vélo Edge 1000. Depuis, Garmin et Strava ont mis en place un accord de coopération majeur afin d’intégrer les Live Segments de Strava dans les appareils Garmin, une collaboration étroite ayant duré dix ans.

Aujourd’hui, Strava poursuit Garmin pour trois cas de violation de brevet et un pour rupture de contrat, comme l’a révélé GarminRumors – probablement en lien avec la transgression présumée de cet accord.

La section 55 de la plainte indique que « Garmin est allé bien au-delà du cadre de l’accord. Garmin a développé, estampillé et largement déployé des segments sous sa propre marque, indépendamment de l’expérience conçue par Strava, à destination d’utilisateurs non-Strava ; a mis en place une compétition et des classements dans Garmin Connect (web et mobile) ainsi que sur les appareils ; et a affiché les résultats de segments hors du périmètre défini à l’annexe A ».

Strava a donc décidé de réagir sur un différend latent de longue date, en dépit de la coopération constante entre les deux entreprises autour de cette fonctionnalité.

(Image credit: Strava)

Les deux autres chefs d’accusation concernent les cartes de chaleur et l’affichage de parcours recommandés issus d’autres utilisateurs dans les applications Garmin et Strava. Le brevet en question, intitulé « Génération de cartes d’activité en fonction des préférences de l’utilisateur », a été déposé en 2016 et validé en 2017. Garmin l’aurait enfreint depuis le 25 juillet 2025, selon les éléments présentés au tribunal.

Strava demande à la justice de condamner Garmin au versement de dommages et intérêts, et d’interdire définitivement la vente de montres intégrant les technologies litigieuses.

C’est ce point qui suscite le plus d’inquiétude pour les utilisateurs : l’éventualité que les montres Garmin soient temporairement retirées du marché ou que certaines fonctionnalités soient désactivées par mise à jour logicielle – comme Apple l’a récemment fait avec son capteur d’oxygène sanguin. De nouvelles informations sont attendues dans les prochains jours.

Un post Reddit qui en dit long

L’affaire paraît simple à première vue, mais un autre élément permettrait de mieux comprendre pourquoi Strava choisit ce moment précis pour relancer un conflit ancien.

Le 3 octobre, Matt Salazar, directeur produit chez Strava, est intervenu sur le subreddit officiel de l’application pour évoquer un désaccord concernant l’API (interface de programmation) de Garmin. Garmin souhaite que son logo soit affiché lorsque ses données sont partagées avec des services tiers, dont Strava. L’entreprise menacerait même de se retirer de ces services si cette demande n’est pas respectée.

Salazar écrit : « Nous créditons déjà tous nos partenaires de données, mais Garmin veut transformer Strava et les autres partenaires en vitrines publicitaires – ils nous ont dit accorder plus d’importance à leur marketing qu’à votre expérience utilisateur. Or, ces données sont les VÔTRES ».

Difficile de croire que cette coïncidence est fortuite. Garmin aurait posé un ultimatum, et Strava riposterait en activant un vieux différend juridique, tout en cherchant le soutien de sa communauté.

Malheureusement pour Strava, le message sur Reddit s’est retourné contre lui. De nombreux internautes ont souligné une hypocrisie, rappelant que Strava affiche aussi son propre logo lorsqu’il partage des données avec d’autres applications, et qu’il a déjà imposé des règles strictes à des tiers par le passé.

« Personne n’y croit une seconde. Ce discours sur l’utilisateur, ses données et son expérience, ça sonne faux », a commenté un utilisateur.

« En tant qu’abonné Strava Premium, il est clair que l’intérêt de Strava repose uniquement sur sa compatibilité avec Garmin. Le jour où la synchronisation ne fonctionne plus, c’est le jour où je cesse d’utiliser l’appli », a déclaré un autre.

Au moment de la capture, la publication comptait zéro vote positif et plus de 1 300 commentaires. Aïe.

Qu'en est-il de Suunto ?

(Image credit: Future)

De son côté, Suunto semble flairer l’occasion et vient de lancer une action en justice contre Garmin, l’accusant d’avoir enfreint au moins cinq de ses brevets déposés.

Parmi ces derniers, on trouve des brevets sur les montres de golf, notamment un ordinateur de poignet capable de détecter un impact et d’identifier la position de la balle grâce au GPS ; une méthode économe en énergie utilisant le rythme cardiaque pour déterminer la fréquence respiratoire ; et une technologie d’antenne intégrant des éléments métalliques supplémentaires sans perturber la réception.

De nombreux modèles sont cités, notamment les gammes Fenix, Forerunner, Venu, Instinct et Epix. Même la ligne ultra-premium MARQ est visée, y compris la Garmin MARQ Golfer Gen 2, récemment notée cinq étoiles dans les tests spécialisés.

Suunto réclame des dommages et intérêts pour perte potentielle de revenus, mais ne demande pas l’arrêt de la vente des montres concernées – un soulagement pour celles et ceux qui attendent les promotions sur les modèles comme la Garmin Fenix 8 lors des Big Deal Days d’Amazon. Même en cas de condamnation, l’achat d’une Garmin resterait possible.