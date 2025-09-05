Garmin dévoile la Fenix 8 Pro et son écran inédit, juste avant l’Apple Watch Ultra 3

Après de nombreuses spéculations, Garmin dévoile la Garmin Fenix 8 Pro

Cette montre connectée inaugure un écran MicroLED inédit sur le marché et embarque une connectivité LTE

La version MicroLED est affichée au prix de 1 999 €

Garmin a présenté sa nouvelle série Fenix 8 Pro, deux modèles très haut de gamme venant enrichir la déjà onéreuse gamme Fenix 8. Au programme : communication satellitaire directement au poignet grâce au service InReach, connectivité LTE et écran MicroLED – décrit par Garmin comme « l’écran de montre connectée le plus lumineux jamais conçu ».

L’écran MicroLED, composé de plus de 400 000 LED selon Garmin, est présenté comme « un affichage révolutionnaire capable de produire des couleurs riches et une densité de pixels élevée, avec de larges angles de vision et une lisibilité optimale, même en plein soleil ».

Cette technologie est réservée au grand modèle de 51 mm, tandis que la version plus compacte de 47 mm se contente d’un écran AMOLED classique, accompagné des nouvelles fonctions de communication.

Parmi celles-ci, on retrouve – comme les rumeurs l’avaient laissé entendre – la connectivité LTE et la communication par satellite. La connexion satellite permet d’envoyer sa position ou des messages textes via l’application Garmin Messenger. Le destinataire doit utiliser cette application sur son smartphone ou posséder l’une des meilleures montres Garmin compatibles pour recevoir ces messages.

La connectivité LTE permet quant à elle de passer des appels vocaux vers l’application Garmin Messenger, ou d’envoyer des messages vocaux à une autre montre (avec transcription automatique). Les fonctions pratiques LiveTrack, les informations météo pertinentes et le service d’urgence Garmin Response sont également exploitables grâce au LTE.

Pour le reste, ces modèles semblent reprendre les caractéristiques standards de la Fenix 8, seuls les ajouts cités ci-dessus faisant la différence.

Les prix des modèles Fenix 8 Pro débutent à 1 299 €, tandis que la version 51 mm équipée de l’écran MicroLED grimpe à 1 999 €. Des précisions sur les tarifs en Amérique du Nord et en Australie seront communiquées ultérieurement.

Difficile de ne pas remarquer que Garmin choisit de lancer la Fenix 8 Pro seulement quelques jours avant l’annonce attendue de l’Apple Watch Ultra 3. La technologie MicroLED était longtemps pressentie pour la montre haut de gamme d’Apple, mais certains rapports indiquent qu’elle aurait été repoussée. En devançant son rival, Garmin réalise un joli coup stratégique dans l’univers des montres d’aventure.

