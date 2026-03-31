La Galaxy Watch9 serait déjà prête… et Samsung pourrait viser directement Garmin

Un leaker a repéré un numéro de série qu’il estime correspondre à la Galaxy Watch9 sur un serveur de test américain

S’il a vu juste, la montre a achevé son développement et se trouve désormais en phase de test

Il est probable qu’elle ne s’éloigne pas radicalement de la Watch8, qui avait fait l’objet d’une refonte majeure et avait été qualifiée de « triomphe » dans son test

Nous ne sommes même pas en avril au moment d’écrire ces lignes, et pourtant les montres connectées Samsung attendues pour juillet / août commencent déjà à se dévoiler.

La Samsung Galaxy Watch9, modèle phare appelé à succéder aux meilleures montres Samsung de 2025, aurait quitté la phase de développement et serait désormais entrée en phase de test.

C’est ce qu’affirme le leaker Mohammed Khatri (via Sammobile). Sur X, Khatri a repéré un numéro qu’il pense correspondre à la Samsung Galaxy Watch9 sur un serveur de test basé aux États-Unis, connu sous le nom de Checkfirm.

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Checkfirm est un programme destiné à vérifier l’existence de nouvelles mises à jour logicielles pour les appareils Samsung. Cela indiquerait donc à la fois que la Galaxy Watch9 existe bel et bien et qu’elle est capable d’exécuter le logiciel actuel de Samsung, même en phase de test.

Si cela se confirme, la montre aurait franchi la première étape de son processus de développement et serait en bonne voie pour un lancement en juillet ou en août, à l’occasion de l’événement Galaxy Unpacked organisé deux fois par an par Samsung.

Dans la continuité de la Watch8 ?

(Image credit: Samsung)

La Galaxy Watch8 avait suscité un avis très positif lors de son test, avec une note de 4,5 sur 5 dans l’évaluation dédiée, où elle était décrite comme « un triomphe ». Son nouveau design, comparé à la Watch7, permettait à la montre d’être plus proche du poignet pour un suivi plus précis des données pendant l’exercice, tout en offrant une allure plus élégante.

Le coussin de forme « squircle », jugé assez épais et visuellement chargé sur la Samsung Galaxy Watch Ultra et la Samsung Galaxy Watch8 Classic, apparaît particulièrement réussi sur la Watch8. Mais c’est surtout la fonctionnalité de coach de course à pied alimentée par l’IA qui s’est démarquée, Samsung venant ainsi concurrencer directement les meilleures montres Garmin.

Après une refonte radicale l’an dernier, Samsung devrait éviter de tout bouleverser cette année. Pour celles et ceux qui recherchent l’équilibre idéal entre une montre connectée performante orientée communication et une montre dédiée à la course, la Galaxy Watch9 pourrait s’imposer comme un choix pertinent cette année.