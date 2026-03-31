Samsungin seuraava älykello vaikuttaa olevan jo valmis
Galaxy Watch9 on huhun mukaan jo testivaiheessa
- Vuoto paljastaa Galaxy Watch9 -älykellon siirtyneen testivaiheeseen
- Jos tämä pitää paikkansa, on kehitystyö saatu valmiiksi
- Muutokset Watch8-edeltäjään jäänevät varsin pieniksi
Vaikka kalenteria ei ole käännetty vielä huhtikuunkaan puolelle, näyttää Samsung valmistautuvan kovaa vauhtia syksyn laitejulkistuksiin. Yhtiön seuraavan älykellon kerrotaan nimittäin ottaneen aimo harppauksen eteenpäin kohti julkaisuvalmiutta.
Samsung Galaxy Watch9 on vuonna 2025 ilmestyneen Watch8-mallin seuraaja. Odotukset ovat korkealla, sillä viimevuotinen malli on tämän hetken parhaita Samsung-älykelloja. Tuoreen paljastuksen mukaan uutuusmalli on siirtynyt kehitysvaiheesta testaukseen.
Väitteen takana ovat Mohammed Khatri ja Sammobile. X-viestipalvelussa julkaistussa viestissä Khatri kertoo huomanneensa Yhdysvaltalaisesta Checkfirm-testijärjestelmistä tuotenumeron, joka täsmää Galaxy Watch9 -älykelloon.Artikkeli jatkuu alla
Checkfirm on Samsungin laitteiden järjestelmäpäivityksiin suunniteltu ohjelma, joten Galaxy Watch9:n näkyminen siellä viittaa laitteen kehitystyön edistymiseen.
Jos tämä pitää kutinsa, on älykello siirtynyt kehitystyössään testivaiheeseen. Tätä voidaan pitää myös aikataulun osalta odotettuna, sillä Samsung on tavannut esitellä uudet älykellot heinäkuun tai elokuun aikana järjestettävässä Galaxy Unpacked -tapahtumassa.
Samanlainen kuin Watch8?
Ihastuimme Galaxy Watch8 -älykelloon, joka sai arvostelussamme peräti 4,5 tähteä viidestä mahdollisesta. Kehuimme sen uudistunutta muotoilua, minkä ansiosta laitteen seurantatyökalut ottivat ison harppauksen parempaan suuntaan.
Uudistunut muotoilu näkyi erityisesti laitteen olemuksessa, sillä pyöreää näyttöä ympäröi kulmikas runko. Siinä missä Samsung Galaxy Watch Ultran ja Samsung Galaxy Watch8 Classicin kohdalla muotoilu jätti vielä hieman toivottavaa, Watch8 teki vaikutuksen AI-pohjaisilla juoksuohjelmillaan. Jo pelkästään tämä toiminto tekee laitteesta oivan haastajan parhaille Garmin-urheilukelloille.
Samsung uusi älykellojaan viime vuonna isolla kädellä, joten emme usko näkevämme tänä vuonna merkittäviä uudistuksia muotoilun saralla. Todennäköisesti muutokset koskevat tällä kertaa älytoimintoja, mikä voi olla arkikäyttöön enemmän kuin tervetullutta.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
