Es posible que el desarrollo del Samsung Galaxy Watch9 ya haya concluido, y tras el "éxito" del año pasado, estoy convencido de que superará a Garmin

Un filtrador ha detectado un número de serie que, según él, corresponde al Galaxy Watch9 en un servidor de pruebas de EE. UU.

Si está en lo cierto, el reloj ha completado su desarrollo y ahora se encuentra en fase de pruebas

Mi predicción es que no supondrá un cambio radical con respecto al Watch8, que supuso un gran rediseño y al que califiqué de "triunfo" en mi reseña

Aún no es abril en el momento de escribir este artículo, pero la nueva hornada de dispositivos portátiles de Samsung, cuyo lanzamiento está previsto para julio y agosto, ya está empezando a mostrar sus caras (de reloj).

Según se informa, el Samsung Galaxy Watch9, el dispositivo estrella que sucederá a los mejores relojes de Samsung de 2025, ha salido de la etapa de desarrollo y podría estar ahora en la fase de pruebas.

Eso es lo que afirma el filtrador Mohammed Khatri (vía Sammobile). En una publicación en X, Khatri identificó un número que cree que corresponde al Samsung Galaxy Watch9 en un servidor de pruebas con sede en EE. UU. conocido como Checkfirm.

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Checkfirm es un programa diseñado para buscar nuevas actualizaciones de firmware para dispositivos Samsung, por lo que esto probablemente indica tanto que el Galaxy Watch9 existe, como que es capaz de ejecutar el software actual de Samsung, incluso en fase de pruebas.

De ser cierto, el reloj ha completado la primera etapa de su proceso de desarrollo y va por buen camino para su lanzamiento en julio o agosto en la presentación bianual de productos Galaxy Unpacked de Samsung.

¿Similar al Watch8?

(Image credit: Samsung)

El Galaxy Watch8 me encantó cuando lo probé, y le di 4,5 de 5 estrellas en mi reseña del Samsung Galaxy Watch8, calificándolo de «un éxito». Su nuevo diseño, en comparación con el Watch7, garantizaba que el reloj se ajustara mejor a la muñeca para registrar con mayor precisión los datos durante el ejercicio, a la vez que le daba un aspecto más elegante en general.

La carcasa con forma de «squircle», que me pareció bastante gruesa y de aspecto «recargado» en el Samsung Galaxy Watch Ultra y el Samsung Galaxy Watch8 Classic, se ve genial en el Watch8. Pero fue la función de entrenador de running impulsada por IA lo que más me llamó la atención, con Samsung plantando cara a los mejores relojes Garmin.

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Dado que la gama sufrió un rediseño radical el año pasado, es poco probable que Samsung vuelva a reinventar la rueda esta vez, y si buscas el equilibrio perfecto entre un reloj inteligente de alta potencia centrado en la comunicación y un reloj para correr, el Galaxy Watch9 podría ser justo el reloj que necesitas este año.

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