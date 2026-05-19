Google I/O approche, et Wear OS 7 doit corriger ces 5 points pour ne pas se faire distancer par Apple et Garmin

La conférence annuelle Google I/O de Google approche à grands pas. En plus des nouvelles fonctionnalités attendues pour les smartphones Android et d’un aperçu plus précis de ces nouveaux Googlebooks, les amateurs d’objets connectés attendent de voir ce que Google réserve à Wear OS 7.

Comme Google I/O s’adresse avant tout aux développeurs, l’événement devrait permettre de mieux découvrir les dernières versions des systèmes d’exploitation et les nouvelles capacités d’IA que les développeurs pourront utiliser pour concevoir des applications et des fonctionnalités destinées à la Google Pixel Watch 4, à la Samsung Galaxy Watch8 et à d’autres appareils à venir, pas encore annoncés.

L’Android Show a déjà donné un petit aperçu de ce qui se prépare. Ce stream de Google, diffusé le 12 mai, était spécialement consacré aux nouveautés de l’écosystème Android. Aucun changement propre à Wear OS 7 n’a été mentionné, mais quelques nouvelles fonctions d’IA intéressantes ont été présentées. Elles arriveront sur Wear OS et devraient aider Google à rester compétitif face aux meilleures montres Garmin et aux meilleures Apple Watch.

Voici donc quelques changements déjà attendus pour les utilisateurs de Wear OS, avec aussi deux ou trois suppositions raisonnables. Google I/O devrait en dire plus le 19 mai.

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1. Des widgets personnalisés

(Image credit: Future)

L’Android Show a présenté plusieurs nouvelles fonctions intéressantes liées à Gemini Intelligence, notamment la possibilité de créer des widgets personnalisés en les décrivant simplement à Gemini. Une fois la demande formulée, Gemini semble ensuite générer le widget à la volée.

Google n’a pas indiqué s’il serait possible de créer des widgets directement sur une montre connectée avec Gemini et son micro. En revanche, la présentation a montré que les montres pourraient aussi utiliser des widgets personnalisés. Pendant le stream, un widget créé pour une Google Pixel Watch 4 affiche le vent et la pluie afin d’identifier les conditions idéales pour faire du vélo.

Wear OS 7 devrait donc miser davantage sur ce type de personnalisation, avec la possibilité d’extraire des informations utiles et de les afficher directement au premier plan.

2. L’automatisation de tâches complexes avec Gemini Intelligence

Pendant l’Android Show, Google a montré une illustration d’un message concernant un déjeuner avec un ami, affiché sur une Pixel Watch. Une fois les plans fixés, une suggestion apparaît pour créer un événement dans le calendrier, avec l’intitulé « Add lunch at Zany’s Bistro, Sun 11:30am ».

Cette fonction fait partie de la nouvelle automatisation de tâches complexes de Gemini. Elle peut analyser des informations contextuelles et accomplir certaines actions à votre place, comme réserver un vélo au premier rang pour un prochain cours de spinning, ou chercher une visite autour du café au Costa Rica selon des critères précis. Ces deux exemples ont été donnés pendant la présentation.

Comme la fonction a été montrée directement sur la montre, Wear OS 7 pourrait servir non seulement à afficher des notifications liées à ces actions, mais aussi à effectuer une partie du raisonnement directement sur l’appareil. Par exemple, il devrait sans doute être possible de demander à la montre d’ouvrir Google Maps et de générer un itinéraire vers Zany’s Bistro à partir des messages concernés, probablement avec une simple question du type « c’est à quelle distance ? »

3. Rambler sur montre connectée

(Image credit: Coros)

Pendant l’Android Show, Dieter Bohn, directeur des opérations produit, a utilisé un logiciel appelé Rambler. Il s’agit d’un outil amélioré de transcription vocale dopé à l’IA, capable d’interpréter des messages longs, confus, remplis d’hésitations et de retours en arrière, plutôt que de les retranscrire littéralement.

À mesure que la transcription progresse, la voix devient l’un des principaux moyens d’interagir avec les objets connectés. Beaucoup d’utilisateurs ne vont déjà pas bien loin en cuisine sans demander à leur montre de lancer un minuteur, notamment grâce aux fonctions d’activation vocale. À mesure que l’usage des assistants vocaux s’étend sur les wearables, il devient difficile de ne pas imaginer Rambler arriver assez vite sur Wear OS.

4. Des améliorations côté batterie

Toutes ces fonctions d’IA demandent beaucoup d’énergie. Chaque mise à jour promet généralement une meilleure gestion de la batterie, plus efficace. Mais cette fois, cela paraît presque indispensable si Google déploie des outils d’IA plus avancés, ne serait-ce que pour maintenir les appareils comme la Google Pixel Watch au niveau d’autonomie annoncé lors de leur commercialisation, ou au moins s’en rapprocher.

5. Du contexte, encore du contexte

(Image credit: Future)

D’autres fonctions non annoncées devraient probablement apparaître, mais elles devraient toutes tourner autour de la même idée. Utiliser la puissance de l’IA pour aspirer des informations contextuelles issues de fonctions existantes, afin d’améliorer ou de faire évoluer des fonctionnalités déjà présentes.

Par exemple, si une personne se rend chaque semaine dans le même studio de pilates, Apple peut croiser les données GPS avec les données d’entraînement et suggérer de lancer une séance de pilates. Sa fonction Workout Buddy analyse tout l’historique d’exercice et indique, par exemple, si le dernier mile couru est le plus rapide jamais enregistré.

Des fonctions similaires devraient très probablement arriver sur les futures montres Wear OS, peut-être même dès cette année. L’utilisation des données historiques issues de différentes applications pour anticiper les besoins de l’utilisateur devient déjà un élément central des expériences d’IA agentique que des entreprises comme Google cherchent à proposer.