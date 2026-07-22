Garmin vient de dévoiler par inadvertance le prix de son concurrent au Fitbit Air — mais les images qui ont fuité semblent pour le moins douteuses

Quelqu’un a trouvé des informations de prix pour la Cirqa non annoncée sur le site de Garmin

Deux images différentes de la rivale du Fitbit Air auraient aussi émergé

Pourtant, ces images semblent suspectes et pourraient être de faux contenus générés par IA

Mise à jour, 22 juillet : Garmin a désormais officialisé son nouveau bracelet connecté Cirqa, qui sera vendu 199 €. Des tests sont en cours, avec des premières impressions à venir très prochainement.

L’article original suit...

La Garmin Cirqa est devenue un secret de polichinelle dans le monde des objets connectés, avec des fuites régulières autour de cette rivale sans écran du Fitbit Air, parfois même visibles sur le site de Garmin. Et il semble que l’entreprise soit encore en cause, car une nouvelle série de données confidentielles est apparue, incluant des prix mondiaux et des images supposées du produit, le tout provenant apparemment de Garmin.

Commençons par les prix. Ces informations semblent issues des systèmes internes de Garmin et indiquent un tarif de 199 € en Europe. C’est nettement plus abordable que les 500 dollars évoqués plus tôt dans l’année.

Le prix a été repéré pour la première fois par des utilisateurs sur Reddit, à partir d’un numéro de référence (010-04675-00) présent dans une image ayant fuité et censée montrer des détails du bracelet connecté Cirqa. Ce numéro a ensuite été intégré dans l’URL suivante du site Garmin. https://buy.garmin.com/pricing-proxy-services/countries/US/skus/010-04675-00/price.

Cette manipulation renvoie des informations sur l’appareil supposé, avec un prix affiché de « 199,99 USD ». Selon l’utilisateur Reddit, « cette réponse provient directement de buy.garmin.com. Ce n’est pas un cache Google, une fiche revendeur ou une capture archivée ». Cela donne plus de crédibilité à la fuite que si elle reposait uniquement sur une image.

Saisir un autre numéro de référence comme test (010-99999-99 dans ce cas) renvoie une erreur, ce qui suggère que les données ne sont pas générées de manière générique à chaque entrée ressemblant à une référence Garmin.

Modifier légèrement le numéro permet aussi de faire apparaître d’autres variantes du même produit, potentiellement liées à différentes tailles ou couleurs de bracelet, comme l’indique un autre utilisateur Reddit.

Images douteuses

Le Garmin Cirqa devrait, semble-t-il, concurrencer les appareils portables sans écran tels que le Fitbit Air de Google. (Image credit: Google)

Images purporting to depict the Garmin Cirqa have also been doing the rounds. Yet users were quick to point out the suspicious nature of the pictures, suggesting that they could have been generated by artificial intelligence (AI).

One claimed to show the Cirqa appearing in a Garmin app, while the other looked like a marketing image (via the5krunner). Yet the devices looked very different to each other, with different features and designs present on the two products, suggesting that one (or both) of them was a fake.

The pricing information is more solid because it comes directly from Garmin rather than from a random user on Reddit. You can plug the part number into the URL listed earlier and check it out for yourself if you want to verify it, suggesting that Garmin is perhaps loading the Cirqa into its databases ahead of an imminent launch.

When exactly that launch will be is unclear for now, however. Yet, whenever it does arrive, we could finally see some much-needed competition for the Fitbit Air hit the market.