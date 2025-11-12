Garmin s’apprête à voler le joyau de l’Apple Watch

Une nouvelle fuite évoque un changement de design pour les montres Garmin

Certains modèles à venir pourraient intégrer une couronne numérique

Ce nouveau mécanisme serait conçu pour durer

D’après une récente fuite, certaines des meilleures montres Garmin pourraient bientôt adopter un changement de design directement inspiré de l’Apple Watch : une couronne numérique rotative servant de commande supplémentaire.

Cette information provient de Gadgets & Wearables (via Notebookcheck), qui a également partagé une maquette du rendu attendu. La couronne serait placée sur le côté droit du boîtier, avec des protections de part et d’autre, à la manière du bouton « Quick » de la Samsung Galaxy Watch Ultra.

Selon la fuite, cette couronne ne serait pas physiquement reliée à l’électronique interne de la montre. Elle fonctionnerait plutôt grâce à un système de détection magnétique, capable d’identifier les gestes et le toucher. Une technologie qui renforcerait l’étanchéité et la robustesse de l’ensemble.

La solidité étant l’un des atouts majeurs de nombreuses montres Garmin – résistance à la transpiration, à la pluie, à la neige ou aux chocs –, cette intégration d’une couronne numérique ne compromettrait en rien l’image de fiabilité plébiscitée par les amateurs d’aventure en extérieur.

À venir prochainement

L'Apple Watch Series 11 dispose déjà d'une couronne numérique intégrée. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Aucune indication ne précise encore quand cette couronne numérique pourrait être intégrée à une montre Garmin, mais la fuite évoque un lancement possible sur un « modèle haut de gamme » ou une gamme axée sur le design, comme les séries Venu ou Vivoactive.

D’autres marques l’ont déjà adoptée, à commencer par les meilleures Apple Watch. La couronne permet un contrôle simple et intuitif, souvent plus rapide que l’écran tactile ou qu’un bouton classique.

Comme de nouveaux modèles Garmin sont régulièrement attendus, des remises sur les gammes actuelles sont probables, surtout à cette période de l’année. Plusieurs offres de pré-Black Friday sont déjà surveillées, et des montres connectées devraient figurer parmi les produits concernés. Garmin reste l’une des marques les plus souvent proposées en promotion lors de ces périodes de soldes.

L’année 2025 a été particulièrement active pour Garmin, avec plusieurs lancements notables, dont les Garmin Instinct 3, Fenix 8 Pro et Venu 4. D’autres modèles devraient suivre en 2026 – peut-être dotés, cette fois, d’une couronne numérique.