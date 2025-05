Garmin dévoile en surprise deux nouvelles montres Forerunner – les Garmin Forerunner 570 et 970 – ainsi que le HRM 600

Garmin dévoile les Forerunner 570 et Forerunner 970, accompagnées de la nouvelle ceinture cardio HRM 600

Les deux montres introduisent dans la gamme Forerunner des nouveautés matérielles comme un haut-parleur, un micro et un éclairage LED

La 970 propose de nouvelles données comme l’Économie de course et la Tolérance à l’effort

Garmin vient d’annoncer le lancement de deux nouvelles montres connectées, la Forerunner 570 et la Forerunner 970, ainsi qu’une nouvelle ceinture cardio HRM 600. Les deux modèles affichent l’« écran AMOLED le plus lumineux jamais proposé » par la marque, et embarquent des fonctions inédites dans la gamme Forerunner, comme un haut-parleur et un micro pour passer des appels en courant sans sortir son téléphone, ainsi qu’un rapport du soir venant compléter le désormais classique rapport du matin.

Voici un premier aperçu des nouveautés et leur potentiel à intégrer notre sélection des meilleures montres Garmin.

Garmin Forerunner 570

(Image credit: Garmin)

La Garmin Forerunner 570 est proposée à 549 € pour les versions 42 mm et 47 mm. Elle offre une autonomie de 11 jours en mode montre connectée – la plus faible parmi les dernières générations de Forerunner – et se décline dans de nouvelles teintes audacieuses : aluminium gris ardoise, aluminium framboise et aluminium bleu nuage, toutes assorties de bracelets en silicone translucide.

Au-delà de son écran ultralumineux, du rapport du soir et de la combinaison haut-parleur/micro, ce modèle conserve l’ADN typique de la gamme Forerunner. On y retrouve les programmes d'entraînement Garmin Coach, des indicateurs de santé comme la température de la peau ou le capteur d’oxygène sanguin, et le design à cinq boutons cher à la marque.

Contrairement à d’autres modèles phares de Garmin, aucun mode à recharge solaire n’est proposé ici, ni d’écran moins énergivore de type mémoire en pixels. L’autonomie maximale reste limitée à 11 jours, ce qui, en usage intensif avec GPS, ramène probablement à une semaine réelle.

Garmin Forerunner 970

(Image credit: Garmin)

La Garmin Forerunner 970 n’existe qu’en une seule taille, 47 mm, à 749,99 €. Elle conserve l’écran AMOLED de 1,4 pouce et son niveau de luminosité record. L’autonomie atteint jusqu’à 15 jours en mode montre connectée : une amélioration par rapport à la 570, même si cette technologie d’affichage reste plus gourmande en énergie que les générations précédentes.

La 970 reprend toutes les fonctionnalités de la 570, avec en plus une lampe LED déjà vue sur les modèles Epix Pro et Instinct 3. Elle ajoute aussi des métriques inédites comme l’Économie de course, la perte de vitesse en montée, ou encore la Tolérance à l’effort, cette dernière permettant d’évaluer les limites du corps et de recommander une charge hebdomadaire adaptée. Des outils prometteurs pour figurer parmi les meilleures montres de running.

Ce modèle intègre aussi un électrocardiogramme (ECG), des matériaux plus haut de gamme avec un verre saphir, et se décline dans des finitions élégantes comme le titane doré doux ou le titane gris carbone DLC. Un positionnement clairement plus premium.

Garmin HRM 600

(Image credit: Garmin)

La HRM 600 est la nouvelle ceinture cardio haut de gamme de Garmin, proposée à 169,99 €. Compatible avec les deux nouvelles Forerunner, elle permet d’exploiter pleinement les nouvelles données dynamiques de course, mais fonctionne également avec d’autres montres connectées et compteurs vélo de la marque, ou de manière autonome.

Elle transmet les données de rythme et de distance (uniquement pour les entraînements en intérieur), ainsi que les pas, le temps et les calories brûlées à Garmin Connect. Idéal pour gagner en précision ou pour les activités où le port d’une montre n’est pas pratique, comme l’escalade ou la boxe.