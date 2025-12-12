Samsung sur le point de jeter l’éponge avec sa Galaxy Ring 2 ?

Le Samsung Galaxy Ring 2 est en sursis, Samsung serait en train de revoir sa stratégie

Aucune apparition prévue lors de la présentation Galaxy Unpacked de l’an prochain

Cette décision ferait suite à des ventes décevantes et à un différend juridique avec Oura

Lors de son lancement en 2024, le Samsung Galaxy Ring avait suscité un véritable engouement. Le pari audacieux de Samsung semblait payant : certaines régions ont rapidement épuisé les stocks disponibles en précommande. Le produit avait aussi été très bien accueilli par la presse spécialisée – il a même été désigné comme le meilleur anneau connecté de l’année.

Mais depuis, tout semble s’être figé. Le site coréen anglophone Koreajoongang Daily rapporte que, selon des « sources de l’industrie », le Samsung Galaxy Ring 2 ne serait pas présenté lors du prochain événement Galaxy Unpacked, généralement organisé en janvier ou février.

En réalité, il se pourrait même qu’aucun Galaxy Ring 2 ne voie le jour. Car l’intérêt massif pour les précommandes n’aurait pas débouché sur des ventes solides, qualifiées de « décevantes » par la même source. L’an dernier, le site Sammobile expliquait pourtant que la demande avait poussé Samsung à augmenter sa production, avec 600 000 unités supplémentaires expédiées dans le monde.

Mais si ces informations se confirment – ce qui reste à nuancer, faute de sources officielles – Samsung aurait surestimé l’appétit du grand public. La ruée initiale aurait surtout concerné les fans de la marque et les adopteurs précoces.

Le litige avec Oura

(Image credit: Future)

Le principal concurrent de Samsung dans ce secteur s’appelle Oura, à l’origine de l’Oura Ring 4. Précurseur sur le marché des anneaux connectés, Oura cherche aujourd’hui à s’imposer comme la seule véritable référence, face à l’arrivée de nouveaux acteurs.

La marque a déposé une plainte auprès de l’International Trade Commission contre Samsung, Reebok et d’autres fabricants d’anneaux connectés, pour violation de brevets. Une démarche qui fait suite à des victoires juridiques contre Ringconn et Circular.

Il n’est donc pas surprenant de voir Samsung temporiser. Attendre l’issue de ce litige avant de lancer un nouveau modèle à l’international pourrait lui éviter des complications juridiques, des dépenses inutiles ou même un éventuel rappel produit.

L’état actuel du marché des anneaux connectés

(Image credit: Core Devices)

Alors que 2026 approche, le segment des anneaux connectés traverse une phase étrange. Malgré plusieurs lancements très médiatisés en 2024 et une innovation logicielle continue, notamment portée par Oura – dont l’Oura Ring 4 a été désigné appareil santé de l’année –, peu de révolutions matérielles sont à noter.

La plupart des modèles se contentent encore d’un assemblage de capteurs, d’une batterie rechargeable et d’un boîtier esthétique. Ce schéma reste inchangé pour presque tous les anneaux du marché. Aux États-Unis, Ringconn et Circular ont même dû stopper leurs ventes à la suite des actions en justice engagées par Oura. Et si cette dernière obtient gain de cause, le Galaxy Ring 2 pourrait ne jamais exister.

Un seul modèle semble sortir du lot : le Pebble Index 01, produit en petite série. Mais il propose un usage totalement différent : microphone intégré, bouton multifonction, assistant vocal… rien à voir avec un suivi de santé, il s’agit d’un mémo externe à porter au doigt.