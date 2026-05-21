Si l’Oura Ring 5 décroche ces 3 améliorations clés, il pourrait écraser toute la concurrence dès sa sortie

À la lecture de notre test de l’Oura Ring 4, difficile de ne pas voir les nombreux atouts de cette bague connectée lancée en octobre 2024. Elle y était décrite comme « presque le bracelet fitness parfait », avec des éloges pour son autonomie, ses capacités de suivi et son design.

Mais l’excellente note attribuée dans ce test (4,5 étoiles sur 5) ne signifie pas que l’Oura Ring 4 ne peut pas encore progresser. Quelques pistes d’amélioration permettraient au modèle de cinquième génération, encore officieux, de justifier une vraie montée en gamme.

Le secteur devient aussi de plus en plus concurrentiel, avec des appareils rivaux comme la Samsung Galaxy Ring, une autre bague connectée Ultrahuman et la RingConn Gen 3 récemment annoncée. Apple devrait aussi finir par s’intéresser à cette catégorie de produits.

Sans même parler de tous les autres trackers fitness sans écran axés sur la concentration que les consommateurs les plus exigeants peuvent choisir, dont le Google Fitbit Air. L’Oura Ring 5 doit donc s’appuyer sur ce qui fait déjà la réussite du modèle actuel.

Oura Ring 5 : Fuites et rumeurs

Rien d’officiel n’existe encore autour de l’Oura Ring 5, mais plusieurs indices laissent penser qu’Oura travaille sur un nouveau modèle de sa bague connectée. L’appareil de 3e génération est arrivé en octobre 2021, puis le modèle de 4e génération en octobre 2024. Il serait donc logique de voir une nouveauté plus tard en 2026. L’équipe de Gadgets & Wearables note d’ailleurs qu’un autre appareil Oura a déjà été enregistré auprès des régulateurs américains.

Même s’il n’existe pas une infinité de façons de concevoir une bague connectée, les rendus de l’Oura Ring 5 publiés par Android Headlines suggèrent que l’esthétique ne devrait pas beaucoup évoluer. La bague de 5e génération serait aussi livrée avec les mêmes accessoires de charge.

Les couleurs pourraient en revanche changer. La même source estime que l’actuelle finition Rose Gold serait remplacée par Deep Rose. Les versions noir mat, or standard et argent devraient être conservées, avec une finition argent apparemment disponible en version brillante et brossée.

Il se pourrait bien que la prochaine bague Oura soit disponible dans de nouvelles couleurs (Image credit: Oura)

Les autres détails restent assez rares, même si Android Headlines affirme que l’autonomie de l’Oura Ring 5 sera plus ou moins identique à celle du modèle actuel (environ six jours, d’après nos tests). Le rapport évoque aussi des améliorations du côté des capteurs et du suivi de santé, sans donner plus de précisions.

D’autres indices viennent d’Android Central, qui mentionne des brevets déposés par Oura pour des modules additionnels, le suivi GPS, le retour haptique et la prise en charge de gestes intelligents. Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit toutefois que ces idées deviendront de vraies fonctionnalités, même si l’entreprise explore bien ces technologies.

D’après ces fuites et rumeurs, l’Oura Ring 5 semble donc se diriger vers une évolution de l’Oura Ring 4 plutôt que vers un produit radicalement différent. Des surprises restent toutefois possibles côté logiciel, capteurs et capacités de suivi sportif.

Oura Ring 5 : Ce qu'on attend

L'Oura Ring 4 a été lancé en octobre 2024 (Image credit: Oura)

À ce stade, il est sans doute trop tard dans le développement du produit pour convaincre les ingénieurs d’Oura d’ajouter des fonctions déjà retenues ou écartées. Mais cela vaut tout de même la peine de lister ce que nous aimerions voir sur cette future bague connectée, ne serait-ce que pour pouvoir comparer au moment de sa sortie.

Un design plus fin

L’Oura Ring 4 n’est pas vraiment massive, mais il existe tout de même une marge de progression, surtout pour la grande version en céramique. L’Oura Ring 4 standard mesure 2,88 mm d’épaisseur, tandis que la version en céramique monte à 3,51 mm (avec un poids plus élevé, elle aussi).

La RingConn Gen 2 ne mesure que 2 mm d’épaisseur, tandis que la Samsung Galaxy Ring atteint 2,6 mm. C’est donc un domaine où Oura se fait actuellement devancer par ses concurrents.

La taille et le poids comptent énormément pour un objet connecté de ce type, censé être porté jour et nuit. Oura pourrait donc parvenir à rendre sa prochaine bague légèrement plus compacte.

Un prix plus bas

Le prix de départ de l’Oura Ring 4 est de 349 €, ce qui reste assez compétitif face aux 450,00 € demandés pour la Samsung Galaxy Ring ou au prix de départ de 299,90 € de l’Amazfit Helio Ring. Il existe toutefois une marge pour qu’Oura baisse le tarif de la Ring 5, surtout en tenant compte de l’abonnement obligatoire.

L’abonnement Oura n’est pas une option supplémentaire. Il est nécessaire pour utiliser l’appareil et coûte 5,99 € par mois. Oura ne va probablement pas renoncer à cette source de revenus réguliers provenant de ses utilisateurs. Mais avec un tel engagement, une baisse du prix d’achat initial de la prochaine bague connectée serait bienvenue.

Un manchon en silicone

L’Oura Ring 4 est excellente dans de nombreux domaines, mais elle n’est pas idéale pour des activités comme les sports de raquette ou la musculation. Le risque d’endommager l’appareil, ou de se blesser, augmente dès qu’une activité implique de saisir ou de tenir quelque chose avec les mains. Ce n’est clairement pas un souci que l’on souhaite avoir en tête pendant l’effort.

L’une des solutions proposées par des fabricants tiers, notamment pour les séances en salle, consiste à porter un manchon en silicone par-dessus la bague Oura. Si un tel accessoire était inclus dans la boîte de l’Oura Ring 5, cela éviterait un coût supplémentaire à l’utilisateur (voir plus haut) et rendrait l’appareil plus utile dès le départ, sans avoir besoin d’acheter d’accessoire.

Il faudra attendre pour savoir si l’équipe d’Oura a suivi une piste similaire depuis le lancement de l’Oura Ring 4. Nous vous tiendrons toutefois informés dès qu’une annonce officielle tombera au sujet de ce nouveau produit.