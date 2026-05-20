Xbox ajoute enfin une nouveauté Gamerscore que les joueurs réclamaient depuis des années

Les Xbox Insiders peuvent désormais tester de nouvelles fonctionnalités sur console

Au programme, une nouvelle expérience au démarrage, des badges Gamerscore par paliers et de nouveaux filtres dans la bibliothèque

La fonctionnalité des badges Gamerscore par paliers avait déjà été réclamée par les fans

Xbox a annoncé de nouveaux changements pour ses consoles, que les Xbox Insiders peuvent tester dès aujourd’hui. Parmi eux, on retrouve de nouveaux badges Gamerscore par paliers, une fonctionnalité très demandée par les fans.

Comme le détaille un nouveau billet publié sur Xbox Wire, ces nouveautés ont été « directement façonnées par les retours des joueurs ». Elles apportent « encore plus de façons de personnaliser et façonner votre expérience ». Elles seront déployées progressivement auprès de davantage d’Insiders, avant une sortie complète destinée à l’ensemble des joueurs plus tard.

La première mise à jour concerne une nouvelle expérience de démarrage. Elle ajoute une nouvelle animation et un nouveau son, avec le nouveau logo Xbox et le vert emblématique de l’entreprise.

« Vous verrez et entendrez cette mise à jour en allumant votre console, avec une apparence et une ambiance modernisées dès le moment où vous entrez dans l’expérience », peut-on lire dans le billet.

Viennent ensuite les nouveaux badges Gamerscore par paliers, très réclamés par les joueurs par le passé. Les joueurs obtiendront désormais ces badges gradués, qui reflètent leur Gamerscore total accumulé au fil du temps, comme montré ci-dessous. Xbox y voit « une nouvelle façon de mettre en avant votre parcours sur Xbox ». Ils apparaîtront sur les profils des joueurs et dans le Guide, afin de voir plus facilement l’historique des succès en un coup d’œil.

À mesure que le Gamerscore total d’un joueur augmente, son badge évoluera, « reflétant chaque étape franchie en chemin ».

(Image credit: Xbox Wire)

« Bon sang ! Ils le font vraiment ! Les badges Gamerscore par paliers arrivent sur les profils Xbox ! », a réagi un joueur sur X/Twitter, après avoir déjà demandé cette mise à jour en mars.

La PDG de Xbox, Asha Sharma, nommée nouvelle patronne du gaming en janvier après le départ à la retraite de Phil Spencer, lui a répondu par un simple « message reçu ! ».

Enfin, de nouveaux filtres ont été ajoutés à la bibliothèque de jeux. Ils aideront les joueurs à distinguer les jeux qu’ils possèdent de ceux qui sont partagés avec eux, et à repérer les titres installés auxquels ils n’ont plus accès.

« Que vous changiez d’appareil ou passiez d’une console à l’autre, il est désormais plus clair de voir ce qui se trouve dans votre bibliothèque et ce qui est réellement jouable », a déclaré Xbox.

La PDG de Xbox multiplie les changements depuis quelques mois, après s’être engagée plus tôt cette année à revenir à « l’esprit » de la marque gaming.

« L’esprit de “Return to Xbox” consiste à revenir à l’esprit sur lequel l’équipe a été fondée », avait déclaré Sharma à l’époque. « C’est cet esprit de surprise, cet esprit qui pousse à construire quelque chose que personne d’autre n’était prêt à tenter. »

Plus récemment, Sharma a annoncé que Xbox abandonnerait l’intégration de l’assistant IA Copilot de Microsoft. L’entreprise a aussi baissé le prix du Game Pass Ultimate, passé de 29,99 dollars à 22,99 dollars par mois.