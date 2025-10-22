Sony a lancé une toute nouvelle PS5 Pro : voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau modèle

Une nouvelle PS5 Pro est désormais disponible et propose quelques améliorations légères par rapport au modèle d’origine

Comme les rumeurs l’annonçaient, aucun changement majeur n’est à signaler, mais la console est plus légère, un peu plus silencieuse et chauffe légèrement moins

La nouvelle manette DualSense, quant à elle, ne propose pas la batterie amovible qui avait été évoquée

Sony a lancé une toute nouvelle PlayStation 5 Pro, qui apporte plusieurs petites améliorations par rapport à la console originale, confirmant ainsi les rumeurs selon lesquelles ce modèle ne proposerait pas de changements majeurs.

Ces informations proviennent du vidéaste YouTube Austin Evans (relayé par PlayStationLifestyle), qui a pu tester la nouvelle version en profondeur pour la comparer à l’ancien modèle.

De l’extérieur, peu de différences sautent aux yeux, et rien ne justifie véritablement de se séparer de son ancienne console. Toutefois, certains ajustements méritent d’être soulignés.

Par exemple, la nouvelle PS5 Pro est plus légère, avec un poids de 3016 grammes, soit 87 grammes de moins que les 3103 grammes du modèle original. Cette différence s’explique principalement par les modifications apportées aux composants internes de la console, notamment la carte mère, le ventilateur et le bloc d’alimentation.

En plus d’émettre moins de bruit et de chauffer un peu moins, il est également confirmé que cette nouvelle version est entre 2 % et 3 % plus économe en énergie que l’originale, ce que laissaient déjà entendre certaines fuites. Lors de tests sur des jeux comme Astro's Playroom et Gran Turismo 7, une amélioration de 3 % à 4 % a même été mesurée.

Une autre rumeur évoquait également le lancement de cette PS5 Pro en parallèle d’une nouvelle manette DualSense sans fil, supposément équipée d’une batterie amovible.

Si la console est bien livrée avec une version révisée de la manette, quelques changements sont à noter, mais l’option de batterie amovible n’est pas de la partie.

Parmi les modifications visibles, on relève un nouveau numéro de modèle, un élément de soutien supplémentaire sous la coque, la suppression de l’un des micros intégrés à l’arrière, et peu d’autres changements.