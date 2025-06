La première mise à jour post-lancement de la Nintendo Switch 2 est disponible, et elle est pour le moins décevante

Nintendo a publié la première mise à jour post-lancement de la Switch 2

La version 20.1.5 est mineure et améliore uniquement la stabilité générale du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur

La mise à jour devrait se télécharger automatiquement si la console est connectée à Internet, mais elle peut également être installée manuellement

Nintendo a déployé la première mise à jour de la Nintendo Switch 2 depuis la sortie de la console, mais il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer.

La version 20.1.5 est désormais disponible pour la console et, comme le détaillent les notes de mise à jour, il s'agit d'une simple mise à jour avec une seule fonctionnalité principale.

Le patch apporte une « amélioration de la stabilité générale du système pour améliorer l'expérience utilisateur », et c'est tout. On peut supposer que cette mise à jour améliore les performances.

Nintendo reste toujours très vague lorsqu'il s'agit des mises à jour du firmware de la Switch, et il semble que ce ne sera pas différent avec la Switch 2.

Comme pour la Switch originale, la mise à jour devrait se télécharger automatiquement lorsque la console est connectée à Internet ; sinon, elle peut être installée manuellement via le menu Paramètres de la console.

La Switch 2 lancée au début du mois est accompagnée d'un patch de premier jour nécessaire pour un certain nombre de fonctionnalités de la console, notamment la rétrocompatibilité, le partage de jeux, Switch Online, les cartes de jeu virtuelles, le Nintendo eShop, et plus encore.