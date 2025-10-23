Microsoft confirme : une Xbox nouvelle génération est bien en préparation

Microsoft travaille désormais sur une nouvelle génération de matériel, comme l’a confirmé la présidente de Xbox, Sarah Bond

Selon ses propos, « notre matériel next-gen est actuellement en cours de développement » et les équipes « planchent déjà sur des prototypes et des phases de conception »

Cette déclaration intervient après plusieurs rumeurs laissant entendre que Microsoft aurait mis un terme à ses projets hardware suite à des modifications importantes apportées au Xbox Game Pass

Sarah Bond, présidente de Xbox, a confirmé que Microsoft développe actuellement la prochaine console Xbox.

Dans une interview accordée à Variety à propos de la nouvelle console portable Asus ROG Xbox Ally, Bond a évoqué l’avenir de la marque, en annonçant que du matériel de nouvelle génération est en préparation.

« Nous regardons très clairement vers l’avenir », a-t-elle déclaré. « Notre prochaine génération de matériel est en développement. Nous sommes en phase de prototypage et de design. Un partenariat a été annoncé avec AMD dans ce cadre, donc c’est bien en cours. »

« Cette initiative représente une nouvelle façon d’innover et d’offrir une autre option aux joueurs, en complément de notre future console. L’écoute des attentes des joueurs et des créateurs reste au cœur de notre démarche. Lorsqu’une demande d’innovation se fait sentir, nous la concrétisons. »

Cette prise de parole survient alors que de nombreuses rumeurs faisaient état de l’abandon des plans hardware de Microsoft, après les bouleversements du Xbox Game Pass et la hausse tarifaire de l’abonnement Ultimate.

Peu après, Microsoft a officiellement démenti avoir annulé le développement de la prochaine génération de consoles, réaffirmant son engagement en faveur de l’écosystème Xbox.

« Des investissements sont activement réalisés dans nos futures consoles et appareils propriétaires, conçus, développés et assemblés par Xbox. Pour plus de détails, la communauté peut consulter notre annonce de partenariat avec AMD », a précisé l’entreprise.

Même si aucun modèle next-gen n’a encore été annoncé officiellement, d’autres fuites évoquent un lancement visé pour 2027, aussi bien chez Xbox que chez PlayStation. La future Xbox serait même plus puissante que la prochaine console de Sony.