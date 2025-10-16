La prochaine Xbox pourrait surpasser la PS6, mais à quel prix ?

Le leaker « Moore’s Law is Dead » affirme avoir révélé le processeur de la future console Xbox

Selon lui, l’APU AMD Magnus rendra la prochaine console de Microsoft plus puissante que la PS6, mais également plus chère

D’après ses propos, la future Xbox pourrait atteindre un affichage en 4K à 144 images par seconde sur un écran de gaming

D’après une nouvelle fuite, la prochaine console Xbox serait plus performante que la PlayStation 6, mais aussi plus onéreuse.

Dans la même vidéo où il évoque une sortie prévue pour 2027, le leaker et YouTuber « Moore’s Law is Dead » a présenté ce qu’il affirme être l’APU AMD Magnus, soit le processeur principal de la prochaine console Microsoft, combinant CPU et GPU (source : VGC).

En détaillant les caractéristiques techniques, il précise que ce processeur serait 46 % plus grand que celui censé équiper la PS6, et qu’il offrirait de meilleures performances que la future console de Sony.

Toutefois, en raison de sa taille et de sa puissance, il estime que la prochaine Xbox pourrait coûter davantage que la PS6, dans une fourchette allant de 800 à 1200 dollars (soit entre 700 et 1000 euros).

« Elle devrait surpasser la PS6, mais son tarif serait également plus élevé en raison de son format plus imposant, de l’utilisation de bridge dies et probablement d’une mémoire vive plus importante que celle de la PS6 — du moins si elle veut tenir son rôle de console hybride orientée PC », précise-t-il.

AMD Magnus APU Full Leak: RDNA 5, Zen 6, 110 TOPS NPU = XBOX Next-Gen Console! - YouTube Watch On

Les déclarations du YouTuber font écho à de précédentes spéculations selon lesquelles le prochain matériel de Microsoft s’approcherait davantage d’un PC. Celui-ci pourrait adopter une coque « adaptée à la télévision », tout en intégrant un ensemble de spécifications bien précises — même si aucun détail n’avait encore été donné sur son processeur ou sa taille à l’époque.

Selon lui, si Microsoft mise réellement sur l’APU Magnus, la console pourrait être « sensiblement plus rapide que la PlayStation 6 ». Cependant, « même dans les scénarios les plus extrêmes, l’écart ne dépasserait probablement pas un gain d’environ 30 % par rapport à la PS6 ».

Il ajoute : « Il ne faut pas oublier que même dans un cas extrême, la future Xbox, bien que plus rapide, offrirait un écart moindre que celui qui existait entre la Xbox One X et la PS4 Pro. Les joueurs consoles attachés à une expérience sur grand écran, assis sur leur canapé, ne devraient donc pas y accorder une grande importance. »

Il suggère également que la puissance de cette Xbox hybride-PC serait surtout perceptible sur un écran de gaming, davantage que sur une télévision. Il s’attend d’ailleurs à ce que la « Xbox Magnus » propose « une version plus premium des performances attendues sur PS6 ».

« Par exemple, si un jeu PS6 tourne en 4K à 120 images par seconde avec ray tracing activé — et bien sûr avec FSR4 ou un équivalent pour atteindre ce résultat —, Magnus pourrait viser non pas 120 images par seconde, mais plutôt 144 images par seconde en 4K », explique-t-il. « Soit environ 20 % de fréquences d’images en plus. Un détail qui importe peu sur une télé grand format, mais qui fait une vraie différence sur un écran de bureau, ce pour quoi Magnus semble davantage conçue, comparé à la PlayStation. »

Il conclut : « Voilà comment se positionne Magnus face à la PlayStation [6] : des performances globalement similaires, mais avec des atouts qui parleront davantage aux joueurs PC, et qui pourraient surpasser la PS6 — mais uniquement dans des cas qui concernent vraiment le public PC. »