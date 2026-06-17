La nouvelle Lara Croft admet une forte inspiration du film Tomb Raider avec Angelina Jolie pour ses auditions

L’actrice de la nouvelle Lara Croft, Alix Wilton Regan, explique que le premier film Tomb Raider avec Angelina Jolie est son « préféré »

Elle révèle que « beaucoup de ces scènes » du film ont été utilisées pour ses auditions de Legacy of Atlantis

L’actrice indique que Crystal Dynamics cherchait à capter le « charisme, la confiance et le côté impertinent » d’Angelina Jolie

L’actrice qui incarne la nouvelle Lara Croft dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Alix Wilton Regan, a révélé que ses auditions s’appuyaient sur des scènes du premier film Tomb Raider.

Dans un entretien accordé à TechRadar Gaming lors du Summer Game Fest 2026, Wilton Regan, qui est revenue sur le processus ayant permis de donner vie au personnage dans cette nouvelle « réinvention » du jeu de 1996, a confié que son film « préféré » de la franchise reste Lara Croft: Tomb Raider, sorti en 2001 avec Angelina Jolie.

En plus d’apprécier l’interprétation de ce personnage emblématique du jeu vidéo par Jolie, l’actrice a également précisé que le studio Crystal Dynamics « a utilisé beaucoup de ces scènes » pour ses auditions.

« Ils ont utilisé beaucoup de ces scènes pour mes callbacks lorsque je passais les auditions, parce qu’Angelina Jolie incarne le charisme, la confiance, l’impertinence de Lara, et c’est quelque chose que les créateurs chez Crystal Dynamics voulaient vraiment capturer à mesure que la licence entre dans une nouvelle ère de Tomb Raider », a déclaré Wilton Regan.

Interrogée sur la possibilité pour les joueurs de reconnaître une part de l’énergie de Jolie dans son interprétation, l’actrice a répondu avec humour : « Il n’est pas question de se comparer à Angelina Jolie, mais l’idée qu’une autre personne puisse faire ce parallèle serait appréciée. »

Elle a ensuite détaillé le processus d’audition, qui a débuté dans une villa de montagne en Italie (très Lara Croft), où trois scènes ont été tournées, avec deux prises chacune. Ensuite, elle est descendue de la montagne en scooter pour rejoindre un petit café, où le mot de passe du Wi-Fi a été demandé, avant de rester « littéralement, pas au sens figuré, cinq heures » à regarder les fichiers se téléverser, tout en buvant progressivement des Aperol spritz. « Une boisson qu’elle apprécie d’ailleurs », a-t-elle ajouté.

« Ce n’était donc pas une corvée de regarder ces six auditions être mises en ligne puis envoyées à Los Angeles à ses agents. Toutes correspondaient à des auditions pour le jeu, mais il s’agissait de scènes factices », a poursuivi Wilton Regan.

« Les scènes factices sont des scènes inventées avec des noms de personnages fictifs, qui traduisent l’essence de ce que recherche l’équipe créative. Puis, lors des étapes suivantes, il y avait un mélange de scènes issues des films avec Angelina Jolie et de scènes réelles du jeu vidéo, où le nom Lara Croft apparaissait. En revanche, tous les autres personnages conservaient des noms fictifs, ce qui ne permettait pas d’identifier clairement les interlocuteurs de Lara. »

Lorsqu’elle a finalement appris qu’elle avait obtenu le rôle, Wilton Regan explique avoir « crié et fondu en larmes ».

« La réaction était loin d’être élégante, mais elle correspondait parfaitement à l’émotion ressentie à cet instant », a-t-elle indiqué.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis sortira le 27 février 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch 2 et PC.