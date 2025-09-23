Fortnite ouvre la voie à la vente directe d’objets par ses créateurs

Les créateurs Fortnite pourront vendre des objets et cosmétiques dès décembre 2025

Jusqu’à la fin de l’année 2026, ils conserveront l’intégralité des bénéfices. À partir de cette date, Epic prélèvera 50% afin de contribuer au financement de l’écosystème du jeu

Il sera également possible pour les créateurs de payer afin de mettre en avant leur île dans la section Sponsored Row

S’il y a bien une chose à dire sur Fortnite, c’est qu’Epic Games ne laisse jamais son succès s’installer dans la routine.

Alors que l’arrivée du Megazord des Power Rangers est attendue, l’éditeur a confirmé que les créateurs et développeurs qui conçoivent leurs propres expériences dans Fortnite pourront vendre des objets directement dans le jeu.

(Image credit: Epic Games)

Présentée dans un billet de blog dédié à la mise à jour de l’écosystème des créateurs, l’annonce d’Epic précise qu’à partir de décembre, les développeurs auront la possibilité de vendre des objets depuis leurs propres îles Fortnite, sans passer par la boutique intégrée du jeu.

À terme, les créateurs percevront 50 % de la valeur en V-Bucks des articles vendus. Mais entre décembre 2025 et fin 2026, ils toucheront la totalité de cette valeur.

Pour calculer cette valeur, Epic explique : « Pour déterminer la valeur des V-Bucks en dollars américains sur un mois donné, nous additionnons toutes les dépenses réelles des joueurs pour acheter des V-Bucks (converties en dollars), nous soustrayons les frais de plateforme et de boutique (de 12 % sur l’Epic Games Store à 30 % sur les consoles actuelles), puis nous divisons par le nombre total de V-Bucks dépensés par les joueurs. »

Selon Epic, « les frais moyens de plateforme et de boutique sur Fortnite s’élèvent actuellement à 26 % (avec un minimum de 12 % sur l’Epic Games Store et un maximum de 30 % sur console). Ainsi, 50 % de la valeur des V-Bucks correspondent à environ 37 % des dépenses réelles, et 100 % des V-Bucks équivalent à environ 74 %. »

Les objets proposés à la vente seront classés en deux catégories : les « consommables » (objets à usage unique ou limité) et les « durables » (skins et autres cosmétiques).

Pour mettre en avant une création, un espace publicitaire pourra être acheté dans la section Sponsored Row, permettant de mettre en lumière une île auprès des joueurs. Epic précise également que les créateurs bénéficieront de revenus supplémentaires via un « pool d’engagement », calculé selon le temps passé par les joueurs sur une île, les sommes dépensées et la fidélisation des utilisateurs.