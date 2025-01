Fortnite Godzilla : date de sortie et éléments susceptibles d'être inclus

Quoi de neuf dans Fortnite ?

Fortnite vient de lancer son nouveau chapitre. Nous en sommes maintenant à quelques semaines du chapitre 6 - saison 1, qui s'intitule Fortnite : Chasseurs de démons. Il ajoute une toute nouvelle carte à explorer, de nouvelles armes Hitscan à maîtriser, ainsi qu'un Battle Pass rempli de nouveaux skins et de récompenses. De plus, Fortnite OG est de retour, permettant aux joueurs de se replonger dans la toute première saison, avec un loot pool et une carte classiques.