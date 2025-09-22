Xbox dévoile sa nouvelle expérience plein écran sur l’Asus ROG Ally

La nouvelle expérience plein écran de Microsoft pour Xbox est déjà disponible sur l’Asus ROG Ally grâce à la préversion Windows 11 25H2 et à une méthode de contournement

Cette interface est pour l’instant exclusive au ROG Xbox Ally, avant un déploiement prévu en 2026 sur d’autres appareils

Des gains de performances par rapport au mode bureau classique de Windows 11 sont déjà visibles

Cela faisait longtemps que l’attente durait, mais Microsoft montre clairement son ambition de rivaliser avec SteamOS de Valve grâce à cette nouvelle expérience plein écran. L’interface, pensée pour les consoles portables, est proposée en exclusivité temporaire sur le ROG Xbox Ally, mais un aperçu de ses possibilités circule déjà sur d’autres machines.

D’après Windows Central, l’Asus ROG Ally d’origine peut désormais exécuter cette interface plein écran, avec des performances meilleures que celles du mode bureau de Windows 11. L’accès se fait via un guide publié sur Reddit, qui exige la préversion Windows 11 25H2 et quelques modifications dans le registre, bien avant sa sortie officielle sur le nouveau ROG Xbox Ally.

L’enjeu est de taille, puisque Microsoft a annoncé que le déploiement sur d’autres consoles portables n’interviendrait qu’en 2026, après la sortie sur le ROG Xbox Ally. Ce dernier pourrait ainsi s’imposer comme l’un des meilleurs PC de jeu portables, même si l’enthousiasme n’est pas partagé par tous. Certains utilisateurs ont toutefois déjà pris de l’avance.

Windows Central souligne également que de nombreux processus en arrière-plan s’exécutent en permanence sous Windows 11 en mode bureau, augmentant fortement l’utilisation du CPU et de la RAM au repos. Ce surplus finit par peser sur les performances en réduisant le nombre d’images par seconde en jeu. Avec le mode plein écran, le nombre de services actifs chute, et la consommation de ressources diminue nettement.

New Xbox Ally Windows 11 features TESTED on the last gen ROG Ally - YouTube Watch On

Dans Shadow of the Tomb Raider, exécuté sur l’expérience plein écran, Windows Central a obtenu une moyenne de 38 images par seconde, contre 29 images par seconde en mode bureau Windows 11, soit une perte de 26 % en utilisation classique (comme le montre la vidéo YouTube ci-dessus).

Il faut cependant préciser que si les applications de démarrage et les services en arrière-plan sont déjà désactivés, ou si une version allégée de Windows 11 comme Tiny11 est utilisée, les gains deviennent quasi inexistants. C’est ce que confirme également le test de Doom: The Dark Ages : avec les mêmes optimisations sur les deux modes, les performances restent identiques.

La question la plus intéressante reste peut-être de savoir comment cette interface plein écran se comporterait sur PC de bureau. Pour l’instant, cela ne fonctionne pas encore via le contournement Reddit. Les cartes graphiques Nvidia semblent d’ailleurs mal s’entendre avec SteamOS en mode jeu, ce qui laisse espérer une alternative intéressante avec ce mode plein écran, à condition que Microsoft parvienne à l’optimiser.

SteamOS et Bazzite conservent néanmoins une nette avance face à Windows 11.

(Image credit: Future / Isaiah Williams)

Après avoir utilisé l’Asus ROG Ally avec Bazzite installé, ainsi que le Lenovo Legion Go S équipé d’une licence officielle SteamOS, difficile d’imaginer que les efforts de Microsoft parviennent rapidement à convaincre les amateurs.

L’expérience plein écran n’est même pas encore officiellement disponible, et beaucoup de travail reste à faire pour atteindre le niveau de SteamOS. Valve a su transformer l’expérience utilisateur avec SteamOS, ce qui profite aussi bien au Steam Deck qu’au Legion Go S. Sans mises à jour régulières et un suivi constant, il faudra sans doute du temps avant que Microsoft puisse rattraper son concurrent.

Il convient aussi de rappeler que Bazzite (un dérivé de SteamOS) est accessible sur un plus large éventail de consoles portables, mais aussi sur les PC de bureau, alors que SteamOS reste limité au Steam Deck et au Legion Go S. Comme Microsoft ne prévoit pas d’ouvrir son mode plein écran à d’autres consoles avant 2026, la majorité des utilisateurs risque de se tourner vers ces alternatives.