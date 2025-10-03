La mise à jour 25H2 de Windows 11 déroute plus qu’elle ne séduit

La mise à jour annuelle de Windows 11 est arrivée cette année

La version 25H2 apporte très peu de changements

Hormis quelques ajustements de sécurité et de légers allégements, les utilisateurs de la version 24H2 bénéficieront des mêmes fonctionnalités — et peut-être même avant ceux passés en 25H2

La mise à jour annuelle de Windows 11 pour 2025 est désormais officiellement disponible — mais difficile de s’enthousiasmer, tant l’évolution est minime cette fois-ci.

Microsoft a annoncé la disponibilité de la mise à jour 25H2 dans un billet de blog, précisant qu’il s’agissait d’un “enablement package”.

Autrement dit, le contenu de cette mise à jour 25H2 est déjà présent sur les PC équipés de Windows 11 version 24H2 — il suffit donc d’activer les nouvelles fonctionnalités via un simple basculement.

Concrètement, il s’agit d’une installation extrêmement légère, sans téléchargement volumineux ni longue procédure : un simple redémarrage suffit.

Que propose donc exactement cette mise à jour 25H2 ? Eh bien, pas grand-chose.

De nouvelles fonctionnalités sont bien prévues pour les utilisateurs de Windows 11, notamment une refonte importante du menu Démarrer (qui modifie sensiblement la disposition, avec la possibilité bienvenue de désactiver les recommandations de Microsoft).

Cependant, ces changements ne sont pas réservés à la version 25H2 : ils seront également déployés sur la 24H2. Il se pourrait même que certains utilisateurs en 24H2 reçoivent le nouveau menu Démarrer en premier — tout dépend de la configuration du PC et du calendrier de déploiement.

25H2 est-elle pour autant inutile ? Pas totalement. Des différences existent bel et bien entre les deux versions, sans quoi Microsoft n’aurait pas pris la peine de la publier. Cela dit, les ajouts restent limités, comme le reconnaît la firme dans son article de blog.

Parmi les nouveautés, des améliorations en matière de sécurité ont été mises en avant par John Cable, vice-président de Microsoft en charge de la gestion produit, du service Windows et des mises à jour : « Windows poursuit l’évolution et le renforcement de ses fonctions de sécurité afin de mieux protéger les utilisateurs contre les menaces dans nos logiciels et services. La version 25H2 intègre des avancées notables dans la détection des vulnérabilités au moment de la construction et de l’exécution, avec l’appui de l’intelligence artificielle pour un codage sécurisé. »

John Cable souligne également une rationalisation du système avec la suppression de certaines fonctionnalités obsolètes, comme PowerShell 2.0 et l’outil en ligne de commande Windows Management Instrumentation. Des éléments que la plupart des utilisateurs ne sollicitent jamais, et dont la disparition allège un peu l’ensemble — sans pour autant susciter l’enthousiasme.

Et c’est à peu près tout, même si l’on peut espérer que Microsoft ait aussi procédé à quelques optimisations internes, notamment pour améliorer les performances. Toutefois, si des gains majeurs avaient été au programme, ils auraient probablement été mentionnés.

L’autre avantage à passer en 25H2 reste la prolongation du support d’un an supplémentaire.

Passer en priorité dans la file (si envie il y a)

(Image credit: Future / John Loeffler)

Comme toujours, le déploiement de Windows 11 25H2 s’effectue par vagues successives. Mais avec si peu de changements réels, un ordinateur déjà sous 24H2 ne devrait rencontrer aucun problème de compatibilité — en théorie du moins.

Pour celles et ceux qui souhaitent installer la 25H2 sans attendre, Microsoft précise sur son tableau de bord de santé système : « À partir d’aujourd’hui, la version 25H2 est disponible sur les appareils Windows 11 version 24H2 éligibles dont le paramètre ‘Recevoir les dernières mises à jour dès leur disponibilité’ est activé. »

Pour maximiser ses chances, il faut donc activer cette option dans Paramètres > Windows Update. Avec ce réglage activé, la version 25H2 sera proposée parmi les premières — mais cela ne garantit pas une disponibilité immédiate. Si Microsoft estime qu’un conflit de compatibilité est possible, l’appareil restera temporairement exclu, comme pour toute mise à jour progressive.

Il est déconseillé de forcer l’installation de 25H2 en dehors du canal officiel de Windows Update (ce qui reste possible pour les utilisateurs avancés). Si Microsoft bloque une machine, ce n’est pas sans raison, et mieux vaut ne pas contourner cette barrière.

Cela dit, au vu de l’intérêt très limité de la mise à jour 25H2, peu de monde devrait chercher à la récupérer au plus vite ou à franchir des obstacles pour l’obtenir.